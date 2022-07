Parla emiliano la tappa del ‘Padel Tour 2022’ andata in scena sui campi dell’Up Tennis Torre Pedrera con la partecipazione di tredici coppie. Ad aggiudicarsi l’evento “Padel Contest Rimini”, che ha goduto del sostegno del ristorante Lo Zodiaco Rimini, sono stati infatti Leonardo Baldi (2.2, Ct Reggio Emilia) e Simone Cerfogli (2.3, Via Emilia Padel Academy), al loro primo centro nel circuito di tornei Open maschile e femminile organizzato dal comitato Fit Emilia Romagna in collaborazione con Match Point e Net-Gen.

Accreditati della seconda testa di serie dal giudice arbitro Gino Barbato – assistito dal direttore di gara Isabella Telesca –,Baldi e Cerfogli, che lavora come maestro di tennis allo Sporting Club Sassuolo, sui campi di via Foglino nei quarti hanno sconfitto 6-4 6-2 Riccardo Chiaradia (2.3) e Filippo Carzitti (2.4), in semifinale hanno regolato per 6-3 6-4 Luca Meliconi (2.3) e il sammarinese William Forcellini (2.3), numero 3 del seeding, per completare il loro percorso netto con il periodico 64 con cui nel match clou hanno superato Edoardo Berardi (2.3) e Luca Carli (2.4), ex campione di beach tennis, vincitore una settimana prima del precedente torneo al Fantini Club Cervia proprio al fianco di Forcellini.

Nell’atto conclusivo i due atleti del Padel Club Riccione, quarta testa di serie, hanno pagato un po’ in termini di brillantezza e lucidità le fatiche degli incontri precedenti, in particolare l’exploit compiuto in semifinale per eliminare con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (4) Mattia Guerra (1.1) e Lucas Centurion (2.1), principali favoriti del tabellone. Il ‘Padel Tour 2022’ propone 23 prove in tutto il territorio dell’Emilia Romagna sino alla fine di ottobre, per culminare nel Master finale, al quale saranno ammessi i primi 32 giocatori e le prime 16 giocatrici del ranking.