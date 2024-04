Parte dalla Motor Valley la stagione 2024 del TCR Italy

Parte dalla Motor Valley, (188 team sportivi, 13 musei specializzati, 18 collezioni private, 4 autodromi e 11 piste da karting) la stagione 2024 del TCR Italy che vedrà al via 26 vetture nella categoria dotata di cambio sequenziale e 16 in quella dotate di trasmissione DSG: l’appuntamento è al Marco Simoncelli World Circuit di Misano Adriatico (Rimini) da venerdì. Ma prima di scendere in pista, giovedì 2 maggio, le protagoniste del Campionato Italiano saranno protagoniste di una passerella che, partendo dal circuito, avrà come destinazione la località più glamour della Riviera Romagnola: Riccione.

Partenza alle ore 18 dall’Autodromo, quindi la carovana attraverserà Misano e, passando dal lungomare, raggiungerà piazzale Roma appunto a Riccione, dove troverà ad accoglierla l’assessore al Turismo, Mattia Guidi. L’obiettivo è portare il motorsport fuori dagli spazi dedicati e incuriosire anche coloro che non sono abituali frequentatori degli autodromi, mettendoli a contatto con piloti e vetture.