Parte la stagione del Rimini Rugby, esordio a Rivabella contro il Romagna Rfc

Dopo un riposo di quasi quattro mesi, domenica 15 ottobre, ricomincia il campionato di rugby. La compagine Riminese affronta anche quest'anno il campionato regionale di serie C, durante il quale dovrà affrontare squadre di tutto rispetto e di buona levatura, cadette di squadre più blasonate che militano nelle serie maggiori, un buon banco di prova, utile a misurarsi a un buon livello in una stagione che, per il Rimini rugby, sarà di transizione.

La squadra, è stata affidata quest'anno alle cure di coach Benito Maccan, che ritorna sulla panchina dei Pirati dopo qualche anno, coadiuvato dal preparatore Emilio Verucchi, dal supervisore degli avanti Danilo Maccan e dal presidente Andrea Bugli, a sua volta allenatore dell'Under 18.

In questo primo impegno casalingo, allo stadio del rugby di Rivabella scenderà la cadetta del Romagna Rfc, inizio della gara alle ore 15,30. Per l'occasione Maccan ha diramato la lista dei convocati che è la seguente: Andreani, Bianchi, Casadei, Cesarini, Derossi, Dibisceglie (cap.), Frisoni S., Garattoni, Mauro, Menghetti, Mini, Parra, Perugia, Podestà, Righi, Sarti, Soana, Soldati (v. cap.), Toure, Tentoni, Tomassini, Ugolini. Ingresso gratuito.

La partita della prima squadra, sarà preceduta alle 12 da un incontro valevole per il campionato Under 16, in trasferta giocheranno invece Under 18 e Under 14.