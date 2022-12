Partenza in salita per il Tennis Club Viserba nei playout, ko contro il Circolo Tennis Albinea

Partono in salita i playout del campionato di serie A2 per il Tennis Club Viserba. Il Club riminese ha ceduto per 6-0 in trasferta il match di andata sui campi in veloce del Circolo Tennis Albinea. Match deciso già dopo i singolari, vinti in due set dai giocatori emiliani, ma se Cristian Carli, giocatore di Novalfetria da anni portacolori del Club reggiano, ha vinto abbastanza facilmente su Luca Bartoli, Alessandro Canini, Manuel Mazza e Diego Zanni sono stati battuti sul filo di lana dai rispettivi avversari, nell’ambito di incontri piuttosto equilibrati e combattuti. Poi i doppi hanno suggellato il successo per il Ct Albinea, ma anche qui c’è stata una bella lotta, in particolare nel doppio vinto al super tie-break del 3° set da Carli-Iotti su Mazza-Bartoli.

Il team riminese guidato dai maestri Marco Mazza e Luca Gasparini affronterà ora il match di ritorno in casa domenica prossima, tornando sulla terra battuta e davanti ai propri tifosi, anche se a questo punto il cammino verso la salvezza diventa arduo.

I parziali: Cristian Carli (2.4)-Luca Bartoli (2.5) 6-0, 6-2, Leonardo Catani (2.3)-Alessandro Canini (2.4) 6-4, 6-3, Lorenzo Bocchi (2.1)-Manuel Mazza (2.1) 7-6 (3), 7-6 (0), Tommaso Iotti (2.5)-Diego Zanni (2.5) 7-5, 7-6 (5). Doppi: Carli-Iotti b. Mazza-Bartoli 7-6 (2), 4-6, 10-8, Bocchi-Catani b. Giorgetti-Canini 7-6 (5), 6-1.