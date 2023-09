Partono i World Sports Games, a Riccione attesi oltre 1300 etleti

Ancora grande sport a Riccione in occasione dei World Sports Games, Giochi mondiali amatoriali promossi da CSIT – Confederazione internazionale dello sport amatoriale e dei lavoratori – e organizzati qui in Italia da AiCS Associazione italiana cultura sport, dal 5 al 10 settembre. A nemmeno 4 mesi dall’alluvione che ha sconvolto il territorio romagnolo, i WSG, che hanno cadenza biennale e che tornano in Italia dopo 8 anni, saranno ospitati sulla Riviera romagnola con il sostegno del Dipartimento Sport del Governo, della Regione Emilia Romagna, del Comune di Cervia. Fra i patrocinatori della manifestazione, Riccione ospiterà 476 atleti allo stadio del nuoto a partire da domani, 5 settembre, unitamente a 69 atleti di judo, 500 atleti di volley, nelle varie palestre di Riccione, insieme ai volontari, staff e arbitri per un totale di più di 1.300 persone.

World Sports Games, i giochi mondiali amatoriali che invaderanno pacificamente la Romagna, non sono semplicemente un evento multisportivo, ma sociale e multiculturale. Prevedono una totale di 5mila partecipanti, provenienti da ogni parte del mondo e dal loro arrivo atleti e famigliari saranno accolti dalla macchina organizzativa che propone loro, oltre ad allenamenti e gare sportive, anche gite turistiche, cene della tradizione romagnola, conviviali multietniche promosse dalle tante organizzazioni sportive internazionali.

Anche Polisportiva Riccione aderisce con grande entusiasmo a questa grande e preziosa manifestazione sportiva e d’inclusione sociale, reduce dal maxi Open Day dello sport di ieri, domenica 3 settembre, che ha visto centinaia di famiglie con più di 1000 presenze al polo sportivo di Viale Monte Rosa per la prova di tutte le specialità sportive, in un evento davvero unico e molto partecipato. In occasione dei mondiali di nuoto le vasche all’aperto rimarranno aperte al pubblico.