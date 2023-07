Pattinaggio, appuntamento a Parigi per il "Freestyle Riccione"

Appuntamento internazionale per i ragazzi del freestyle del Pattinaggio Riccione: per la prima volta 9 atleti riccionesi selezionati per il PARIS SLALOM WORLD SKATE 2023, accompagnati dagli allenatori e dalla presidente Gigliola Mattei, gareggeranno all’ombra della torre Eiffel: Eric Zaghini, Sara, Lodolini, Federica Cutugno, Federico Mainolfi, Andrea Mandolesi, Cecilia Medda, Gioia Bilyk, Lucrezia Morri, Giulia Ugolini. La presidente dichiara “stiamo lavorando affinché in futuro anche Riccione possa ospitare una manifestazione di tale portata, sarebbe un grande onore e una importante opportunità per la nostra città”.

Nel frattempo a Riccione, in collaborazione con il Comune di Riccione, fervono i preparativi per il Campionato Italiano Juniores, Seniores e Master che si terrà dal 27 al 30 luglio al Playhall e alla pista di automodellismo di via Saluzzo, novità assoluta lanciata proprio dal Freestyle Riccione per le gare di Roller cross durante lo scorso Trofeo Tiezzi. Attesi da mercoledì 26 luglio 250 atleti da tutta Italia. Riccione si riconferma capitale delle rotelle con importanti appuntamenti nazionali.