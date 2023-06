Pattinaggio artistico, 900 atleti attesi a Riccione per il 17° International Skate Team Trophy

Una edizione da record quella del 17° International Skate Team Trophy 2023, a Riccione, dal 30 giugno al 2 luglio, con 74 società iscritte e più di 130 formazioni spettacolo, fra quartetti e gruppi. Quest’anno fra i 900 atleti attesi a Riccione, arriveranno anche delegazioni dalla Spagna e dall’Estonia. International Skate Team Trophy è la più grande manifestazione in Italia dedicata ai gruppi spettacolo e precision di pattinaggio artistico, organizzata dal Pattinaggio Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione e autorizzata dalla Fisr, Federazione Italiana Sport Rotellistici. Da anni ospita anche delegazioni provenienti da tutta Europa.

Dal 30 giugno al 2 luglio gli atleti parteciperanno alle competizioni che si terranno presso il Playhall di Riccione, in viale Carpi, con uno show di altissimo livello che sicuramente attrarrà anche chi non conosce o non pratica il pattinaggio artistico (l’ingresso è libero durante le sessioni di gara il pomeriggio). In pista per le competizioni anche 5 formazioni riccionesi: i quartetti “ Heart" e “ Starlight" delle più esperte, il quartetto "Green Pearl" kids, un quartetto baby, un piccolo gruppo show young.

La grande novità dell’estate 2023 è sicuramente il Gran Galà sui pattini a pista Giardini sabato 1° luglio, ore 21, con formazioni d'eccezione e tanti ospiti dal mondo dello spettacolo e delle musica: in pista, oltre ai campioni in gara, anche musicisti che si esibiranno in contemporanea in uno spettacolo davvero entusiasmante: Davide Cortellini alla chitarra ed Emma Nicoletti al violino, accompagneranno le formazioni riccionesi con musica dal vivo. Gli artisti romagnoli della scuola Rimini Dance Company renderanno omaggio alla nostra terra di Romagna con rivisitazioni di balli tipici della nostra tradizione.