Pattinaggio artistico, a Riccione lo spettacolo del Campionato europeo

Il Play Hall di Riccione torna ad essere teatro delle spettacolari prove degli atleti di pattinaggio artistico. Già collaudata con successo la prima edizione degli Italian Roller Games a giugno, i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico approdano per la prima volta a Riccione. Martedì, cerimonia di benvenuto per i 400 atleti provenienti da vari paesi europei, alla presenza della Vice Presidente CONI Emilia Romagna Milva Rossi, della presidente ASD Pattinaggio Artistico Riccione, Gigliola Mattei, del sindaco Renata Tosi e dell’assessore allo sport Stefano Caldari. La cerimonia si è svolta a metà campionato, iniziato il 2 settembre, per salutare simbolicamente le categorie Junior e Senjor, che hanno terminato le loro gare, e le categorie Jeunesse e Cadetti pronte a gareggiare da oggi fino a domenica 12 settembre.

“Le Federazioni Sportive confermano l’interesse per Riccione grazie alla rete di buoni rapporti intessuti nel tempo - ha affermato il sindaco Renata Tosi - L’intensa attività di promozione avviata con gli operatori nelle opportune sedi istituzionali continua a dare buoni frutti così come l’organizzazione e l’accoglienza che siamo in grado di fornire agli atleti di varie discipline, unita ad una giusta programmazione nei vari periodi dell’anno, a riprova che lo sport è la carta giusta per la città di Riccione in termini di ospitalità e presenze”.

“Il primo Campionato Europeo è stato accolto con grande entusiasmo da tutte le 14 delegazioni presenti alla cerimonia di benvenuto nella pista del Play Hall - ha detto Gigliola Mattei, presidente ASD Pattinaggio Artistico Riccione -. Un pubblico attento e numeroso non ha voluto mancare alla serata per assistere al livello elevatissimo cui stanno dando prova gli atleti delle varie categorie, devo dire, con grandi prestazioni. Ho riscontrato inoltre sia dai vertici sportivi che dai partecipanti, italiani e stranieri, la soddisfazione di trascorrere queste giornate di settembre a Riccione dove il clima è ancora propizio per godersi la città in versione estiva con l’ottima accoglienza delle strutture alberghiere”.

Il pattinaggio artistico a rotelle ha dato spettacolo in occasione del libero della specialità individuale maschile, categoria Seniores, con la conquista della medaglia d’oro per lo spagnolo Pau Garcia Domec. L’iberico ha staccato gli avversari concludendo quindi il Campionato Europeo in attesa del Mondiale che si svolgerà in Paraguay il 28 settembre. All’italiano Luca Lucaroni, arrivato alla gara dopo un periodo di stop per infortunio, è andata la spettacolare conquista della medaglia d’argento diventando vice campione europeo, nella categoria femminile invece ha vinto l’Italia con una splendida Rebecca Tarlazzi.