Pattinaggio artistico, Federica Bernardi brilla nel Campionato Italiano Fisr di esercizi obbligatori

Al Campionato Italiano Fisr di esercizi obbligatori, concluso a Prato lo scorso 4 giugno, Federica Bernardi del Pattinaggio Riccione, categoria Juniores, si distingue per una prestazione eccellente in una competizione di altissimo livello: gli esercizi obbligatori del pattinaggio artistico sono un difficile mix di tecnica e concentrazione e Federica ottiene un ottimo risultato, 17a su 26 atlete, considerato che è il primo anno in questa categoria. Ha eseguito tre esercizi di alta difficoltà, due cerchi e una boccola, frutto di tantissima preparazione durante tutto l’anno.

Le allenatrici Paola Giulianelli e Barbara Di Ghionno, presenti a Prato insieme alla presidente Gigliola Mattei si dichiarano davvero molto soddisfatte per l'ottimo risultato.

E il fine settimana scorso a Lugo, partecipando al Campionato Regionale Giovani Promesse e Primi Passi, le giovanissime pattinatrici della società fanno incetta di medaglie: argento per Perla Naschetti nella categoria Giovani Promesse 3 e bronzo per Benedetta Rastelli nella categoria Giovani Promesse 1. Buonissimi piazzamenti e ottime prestazioni anche per Mia Di Giacomo, Matilde Tontini, Giulia Picariello, Syria Battelli, Adele Vannucci e Giulia Ciuffoli nella categoria giovani promesse 3 2014/2015, per Chloe Battelli nella categoria Giovanni Promesse 1 2016/2017, Penelope Mini e Cristina Ciccone nella categoria Giovani Promesse 1 2012/2013 e Emma Bucci e Francesca Briglia nella categoria Giovani promesse 3 2012/2013.