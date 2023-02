Il pattinaggio artistico protagonista al Play Hall, grande spettacolo per i Campionati regionali Fisr

Il 4 e il 5 febbraio hanno visto protagonista il Play Hall di Riccione con competizioni di grande livello agonistico: nel fine settimana hanno avuto luogo i Campionati Interregionali Emilia Romagna e Toscana di quartetti di pattinaggio artistico e il Campionato Regionale Emilia Romagna di gruppi e quartetti. Buoni i piazzamenti delle formazioni riccionesi: quinta posizione per il quartetto Starlight formato da Federica Bernardi, Alice Toccaceli, Sofia Olivieri e Viola Riccardi con il programma “ The hunger games”.

Performance significativa anche per le ragazze del quartetto divisione nazionale “Heart” formato da Greta Nicoletti, Giulia Sciannimanico, Sofia Lepri e Linda Tonti, con l'originalissima coreografia dal titolo “Kawahiva”: nel cuore profondo dell'Amazzonia, una tribù vive in perfetta simbiosi con la foresta tentando di difenderla dalla minaccia della modernizzazione. Presentati molti temi di attualità nei programmi di gara, segno della grande attenzione dello sport per le tematiche sociali e culturali.

Presenti alle premiazioni i consiglieri federali Paola Giiulianelli e Alessandro Amadesi, oltre al presidente regionale Fisr Maurizia Bigi e alla presidente di Pattinaggio Riccione Gigliola Mattei, sempre in prima linea per sostenere lo sport e i suoi più alti valori. Domenica pomeriggio Michele Nitti, neo presidente di Polisportiva Riccione, ha accolto l'invito di Gigliola per le premiazioni dei quartetti divisioni nazionali.

Prossimi appuntamenti del mese di febbraio: 24-25-26 raduno di coppie danza della Nazionale Italiana. A giugno 2023 pattinaggio Riccione sarà organizzatore del Campionato Italiano di Freestyle Trofeo Tiezzi con 500 ragazzi delle categorie giovanili.