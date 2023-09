Pattinaggio Artistico Riccione: Sara Zaghini è campionessa italiana

Una stagione davvero scintillante quella di Sara Zaghini, pattinatrice della squadra agonistica del Pattinaggio Riccione, che sabato 16 settembre è stata proclamata campionessa nazionale al Trofeo Nazionale FISR Esordienti e Allievi Regionali a Spinea (Venezia). Per Sara l'oro è arrivato nella categoria allievi regionali A con un punteggio tecnico di rilievo ma superato addirittura da quello molto importante dello stile, pattinando sulle note di Ludovico Einaudi. Una rarità quindi che ha decretato la dodicenne campionessa nazionale, a compimento di una stagione davvero entusiasmante: un meritato premio per un'atleta giovane ma già tenace, combattiva e diligente, in gara come negli allenamenti.

E la squadra agonistica riccionese non si è certo risparmiata in medaglie e soddisfazioni al trofeo nazionale: un grande risultato è arrivato per Giulia Della Martire nella categoria esordienti regionali A, con un prezioso bronzo strappato sulle note del musical Chicago. Ottimi piazzamenti anche per Aurora Pagnotta (esordienti regionali A), Ambra Morolli, Aurora Morolli e Greta Zaghini negli esordienti regionali B.