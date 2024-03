Pattinaggio artistico riccionese, arriva una medaglia d'argento ai campionati regionali

Grande orgoglio per il pattinaggio artistico riccionese con Luca Tamburini: ai Campionati Regionali Fisr, svolti il 9 e 10 marzo a Lugo, l’atleta di Riccione ha esordito con due prestazioni davvero impeccabili: nel programma corto di sabato si è classificato in seconda posizione della classifica provvisoria mentre domenica, il programma lungo di Luca ha addirittura ottenuto il massimo del punteggio. Il risultato finale di Tamburini è una medaglia d’argento meritatissima, con grande soddisfazione delle sue allenatrici. Nato all’interno della scuola riccionese, Luca ha progredito con costanza negli anni la sua formazione arrivando oggi a gareggiare nella massima categoria federale, la categoria senior, con la prospettiva di entrare a far parte della squadra della nazionale azzurra di pattinaggio artistico.

Paola Giulianelli, allenatrice del Pattinaggio Riccione, si dichiara entusiasta: “questa prima fase del campionato regionali dove Luca ha gareggiato nella categoria senior, era particolarmente impegnativa perché vedeva la partecipazione di atleti del calibro di Alessandro Liberatore, campione italiano. Luca ha dimostrato una maturità eccezionale che lo ha portato a dominare la gara e ottenere un risultato davvero entusiasmante”.

Grande soddisfazione per la medaglia d’argento del quartetto Heart al Trofeo Nazionale Aics di Montecatini, lo scorso sabato: Greta Nicoletti, Giulia Sciannimanico, Sofia Lepri e Linda Tonti hanno gareggiato con grande determinazione, ottenendo un meritatissimo secondo posto in classifica.