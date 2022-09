Nel pattinaggio artistico sta nascendo una stella, storica convocazione in azzurro per la Coppa Europa

L'amministrazione comunale ha incontrato, martedì pomeriggio, un giovane atleta cattolichino che sta ottenendo importanti risultati nel pattinaggio artistico. Si tratta del sedicenne Simone Salucci, tesserato con l'Asd Pietas Julia di Misano Adriatico. L'incontro è coinciso con la convocazione di Simone in squadra Nazionale da parte del Commissario Tecnico, il dottor Fabio Hollan. Il cattolichino, infatti, sarà tra gli italiani in gara per la "Coppa Europa" in programma in Olanda, a Bergen op Zoom, dal 3 all'8 ottobre.

"Dall'età di otto anni - ha raccontato Simone - ho iniziato ad allenarmi. Un impegno che coltivo quotidianamente con passione e tenacia". L'atleta è seguito nella sua attività dagli allenatori federali Sara Faragona di Misano e da Andrea Bassi di Bologna. Ad accompagnarlo nell'incontro a Palazzo Mancini c'era il Presidente della Pietas Julia, Claudio Faragona.

Per complimentarsi con il giovane, l'amministrazione ha preparato una "pergamena al merito sportivo" che gli è stata consegnata dalla sindaca, Franca Foronchi, e dall'assessore Federico Vaccarini. "Lo abbiamo incontrato con molto piacere - ha sottolineato Vaccarini - incoraggiandolo a proseguire con entusiasmo nel suo percorso sportivo. Di sicuro, Simone porterà in alto il nome del nostro territorio. Prima di salutarci, ci siamo ripromessi di tornare ad incontrarci. Ci auguriamo che possano arrivare per lui grandi soddisfazioni da questa imminente esperienza internazionale".