Pattinaggio Freestyle, impresa titanica per Lucia Morri: 5 ori

Per la prima volta nella storia del Freestyle Riccione, la tappa di domenica 25 aprile conquista una quinta medaglia oro consecutiva per la stessa atleta nel “ Campionato Regionale Emilia Romagna” al pattinodrono della città: Lucrezia Morri, 16enne tenace e tecnicamente eccellente in tutte le discipline disputate nelle varie tappe regionali, è salita sul più alto gradino del podio per ben 5 volte. Ma domenica, il Pattinaggio Riccione ha messo in campo un'altra eccezionale giornata di gare della specialità Freestyle, comunemente denominato "roller", che prende sempre più piede con una squadra in forte crescita, un vivaio promettente e una gruppo di adulti con la voglia di mettersi in pista per sfide tra master.

Una domenica intensa iniziata la mattina con il programma promozionale “Trofeo di Primavera", riservato ai piccolissimi dai 6 anni e agli atleti di varie età che non sono inseriti nel circuito dell'agonistica, che quest'anno ha coinvolto anche i giovanissimi del Roller Verucchio e del Boar Skating e non in ultimo il gruppo adulti del Freestyle Riccione per la categoria master. Il pomeriggio sono scesi in pista invece gli agonisti, sempre per i campionati regionali, della specialità Roller Cross, regalando al pubblico sfide mozzafiato. Altissimo il livello della competizione degli atleti di età dai 10 ai master, che si sono sfidati su un percorso a ostacoli impegnativo e entusiasmante.

Riccione porta a casa anche questa volta un medagliere eccezionale, per la terza tappa consecutiva mantiene il primo posto della classifica a squadre con tanti atleti che passano il turno di qualificazione per i campionati italiani. Si vola ora verso i campionati italiani con all'attivo per il Freestyle Riccione 10 medaglie oro, 11 argento e 15 bronzo conquistate nelle tre tappe del Regionale.

Il Pattinaggio Riccione ospiterà a Riccione anche i prossimi campionati italiani di Freestyle: il Trofeo Tiezzi, campionato italiano delle categorie fino agli 11 anni, dal 15 al 18 giugno. Il Tiezzi riccionese proporrà un inedito agli atleti di tutta Italia disputando la gara di Roller Cross presso l'avvincente Pista di automodellismo Road Race e poi a seguire dal 27 al 30 luglio la tappa del Campionato Italiano dagli 11 anni in su, che si svolgerà tra il Pattinodromo e Pista Giardini.

Gli allenatori, fieri per l'impegno costante e soprattutto l'entusiasmo di una squadra affiatata e sempre sorridente, ringraziano la presidente Gigliola Mattei e tutti i genitori per il supporto e l'aiuto, elementi fondamentali per la serenità dei ragazzi e la buona riuscita di tutti gli eventi.