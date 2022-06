Pattinaggio freestyle, titoli e medaglie per la Boar Skating ai Campionati italiani

Lo scorso fine settimana, a Monza della Brianza, si è concluso il Campionato Italiano del pattinaggio Freestyle, manifestazione all’interno degli IRG (Italian Roller Games). La società di Villa Verucchio Boar Skating ASD, ad appena un anno di attività, e con solo 9 atleti, entra nella top ten italiana, piazzandosi decima su 63 società: un risultato davvero inatteso che ripaga della tanta fatica per la ripartenza, del lavoro messo in campo nonostante quelle che sembravano enormi difficoltà. Merito dei giovani allenatori Eric Zaghini e Nicolas Vanucci, degli atleti, ma anche dello staff e dei genitori della Boar Skating che si sono adoperati con tanto impegno per garantire presenza, lavoro e continuità agli atleti.

Eric Zaghini e Sara Lodolini conquistano il titolo di Campioni Italiani in Slide Slalom, mentre Corinne Santoni Makoto si aggiudica la medaglia d’oro in Classic; bellissime anche le due medaglie di bronzo conquistate dalle giovani Boars Elena Bertozzi in Slide Slalom a Rebecca Azzetti in Classic Style. Hanno collezionato buoni posizionamenti e hanno segnato il loro record di pista: Vanucci Nicolas, Falcinelli Nicol, Bartolucci Francesco e Massari Giancarlo. La stagione continua nei mesi estivi con intensi allenamenti, qualche competizione internazionale per alcuni atleti e, a gran sorpresa, un evento internazionale organizzato dalla Boar che sarà reso pubblico nelle prossime settimane.