Pattinaggio freestyle, al trofeo Tiezzi record con 200 partecipanti e 35 società presenti

Si chiudono con un bilancio positivo i Giochi Nazionali Bruno Tiezzi dedicati all’Inline Freestyle, andati in scena lo scorso weekend a Riccione. La città romagnola ancora protagonista con la manifestazione 2023 che ha visto una partecipazione record e un boom di iscrizioni. Oltre 200 partecipanti e più di 35 società per l’evento dedicato alle categorie maschili e femminili dei Giovanissimi (8/9 anni) e degli Esordienti (10/11 anni). Diverse le novità nell’edizione di quest’anno, a partire dall’introduzione della specialità del Free Jump e dal teatro di gara della specialità del Roller Cross. La suggestiva pista di automodellismo Road Race di via Saluzzo 55. Tutte le prove delle altre discipline in programma (Speed Slalom, Classic Freestyle, Slide e Free Jump) si sono disputate nella Pista Giardini di Viale Milano.

La manifestazione 2023 organizzata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e dalla A.S.D. Pattinaggio Riccione, con il supporto del Comune, ha fornito indicazioni utili al Ct della Nazionale azzurra, Andrea Ronco, presente durante tutto lo svolgimento del Tiezzi, dal 15 al 18 giugno. Il Commissario Tecnico italiano ha tracciato un bilancio a fine Giochi e ha parlato degli impegni futuri del Team Italia.

Bilancio Giochi Nazionali di Riccione

“Il Tiezzi 2023 ha visto quest’anno una partecipazione molto più ampia rispetto al 2022 - ha detto il CT Ronco - con una disciplina in più nel programma gare, quella del Free Jump. La location molto suggestiva non ha tradito le aspettative, grazie alle due piste. La qualità è alta e benché si tratti comunque di una fascia di età compresa tra gli 8 e 11 anni, il livello è salito in maniera abbastanza evidente rispetto a un anno fa. Il progresso evidenziato nella manifestazione 2023 va ricercato nel lavoro svolto dagli allenatori e nella formazione dei corsi Siri. I tecnici collaborano in costante sinergia con lo staff della Nazionale - ha sottolineato il CT azzurro - e questo incide molto sui progressi riscontrati in pista. Rimane da lavorare tanto sulle categorie maschili che, in questa fascia di età, sono leggermente indietro rispetto a quelle femminili”.

Impegni futuri

“I prossimi impegni in ambito nazionale saranno utili per capire a che punto siamo - ha ricordato Andrea Ronco - a partire dai Campionati Nazionali di Lamezia Terme di fine giugno, per le categorie Ragazzi e Allievi e poi quelli Senior, Junior e Master che si disputeranno nuovamente a Riccione, a fine luglio. I due eventi forniranno ulteriori indicazioni sul livello raggiunto, in quelle che sono le categorie più coinvolte nelle gare internazionali. Tra le due manifestazioni avremo i Campionati Italiani di Skate Cross. Altra specialità che si va ad aggiungere a quelle degli scorsi anni. Una novità che rappresenta una nota più che positiva soprattutto in chiave Nazionale azzurra. I nostri atleti hanno saputo difendersi benissimo in ambito mondiale in questa disciplina. Durante il mese di luglio ci aspettano due eventi Internazionali - ha rimarcato il CT - Il primo a Senigallia e poi a Parigi. Due appuntamenti molto importanti, di preparazione agli Europei di inizio settembre, che si disputeranno in Spagna e al Campionato Mondiale di novembre in Cina. Il lavoro che ci aspetta sarà a ritmi molto serrati e ci proietterà nella seconda parte di stagione piena di impegni”.

Lo sport vince sempre

“Un ringraziamento particolare va fatto alle famiglie e ai genitori dei ragazzi che supportano sempre i nostri atleti, permettendogli di partecipare alle gare e proseguire nell’attività, nonostante a volte ci siano difficoltà - ha concluso Andrea Ronco -. La passione per il nostro sport vince sempre”.