Pattinaggio, Luca Tamburini trionfa in Francia

Il giovane atleta Luca Tamburini ha aggiunto al medagliere un importante oro lo scorso finesettimana: primo classificato in Francia partecipando a Interland Cup GujanMestras, nei pressi di Bordeaux. Si tratta di una competizione internazionale che riunisce dieci paesi (Germania, Andorra, Danimarca, Spagna, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Italia, Slovenia, Svizzera e Francia naturalmente) con 142 pattinatori dagli 8 ai 30 anni. La coppa è organizzata da UAGM, riconosciuto come uno dei migliori club di pattinaggio in Francia. Luca ha da subito tenuto testa alla classifica nella categoria juniores maschile con il programma short perfetto e il programma lungo da grande atleta, svolti con precisione e grande determinazione. Davvero un primo posto meritato per il pattinatore Riccionese, che solo la scorsa stagione ha dovuto fermarsi per un incidente alla gamba. Luca Tamburini è stato convocato da ACSI, Ente Nazionale di Promozione Sportiva, con altri 25 atleti pattinatori, selezionati in tutta Italia