Pattinaggio Riccione - Freestyle: i giovani Bellucci e Perrone oro al Trofeo Tiezzi di Roma

Si è svolto a Roma il Trofeo Nazionale Bruno Tiezzi Freestyle Inline dal 6 al 9 giugno per le categorie giovanili dagli 8 agli 11 anni. Con atleti provenienti da tutta Italia, a portare alta la bandiera dell'Emilia Romagna erano presenti dieci atleti del Pattinaggio Riccione Sezione Freestyle Inline. Ben 2 gli atleti sul gradino più alto del podio: il giovanissimo Kevin Bellucci, al suo esordio a un campionato italiano a soli 9 anni, ha subito ottenuto medaglia d'oro nella specialità Roller Cross, tagliando il traguardo del percorso ad ostacoli con un netto vantaggio su tutti gli altri sfidanti. Kevin ha ottenuto anche un 4' posto nella disciplina Freejump saltando ben 70 cm.

Anche la esordiente Nicole Perrone (già 5 ori ai recenti campionati regionali) si è portata a casa la medaglia d'oro nella disciplina Slide, oltre al 4' posto in freejump, 5' posizione in Speed e ottima posizione in Classic confermandosi così nella top ten italiana.

Ottimi i risultati ottenuti nelle varie discipline per Angelica Alessandrelli (categoria giovanissimi femminile), Mia Corazzi e Carolina Martis (categoria Esordienti femminile) e per Sirio Adorni, Andrea Paolucci e Brandon Serpentini (categoria Esordienti maschili).

Complimenti anche alle giovanissime Elena Zamagni ed Isabel Serpentini ( 8 anni non ancora compiuti ) rispettivamente 1° e 2° posto nella gara amatoriale.

Le allenatrici Ombretta Del Prete e Marianna Mazzini commentano entusiaste “siamo soddisfatte nel vedere la determinazione di questi giovani atleti. Combattivi e grintosi durante tutte le 4 giornate di gara hanno dato il massimo e i risultati lo dimostrano. Ora l'allenamento continua per le categorie superiori in vista del campionato italiano a Catania i primi di luglio e che vedrà la partecipazione di ben 14 atleti del Pattinaggio Riccione”.

Grande soddisfazione anche della presidente del Pattinaggio Riccione Gigliola Mattei: “la sezione Freestyle Inline, nata 15 anni fa, è oggi considerata una delle realtà più blasonate a livello nazionale, onorando la nostra società con risultati sorprendenti”.