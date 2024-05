Pattinaggio Riccione freestyle: Mainolfi e Medda svettano al trofeo Internazionale di Porto San Giorgio

Un grande risultato quello degli atleti Federico Mainolfi e Cecilia Medda al Trofeo Internazionale World Skate di Inline Freestyle a Porto San Giorgio, la Marca Beach Battle; una due giorni di altissimo livello che ha visto lo scorso fine settimana 60 atleti gareggiare in due discipline, lo Speed Slalom, gara di velocità in slalom tra venti conetti su un solo piede, e la Battle, duello di due pattinatori che si sfidano a forza di abilità tecniche, a tempo. Mainolfi si aggiudica la medaglia d’oro nella Battle (categoria junior man) mentre Medda conquista l’argento nella Battle e il bronzo nello Speed (categoria senior woman).

La Marca Beach Battle è alla sua prima edizione e il livello di gara è altissimo perché, rientrando nel circuito World Skate, le fasce di età sono molto più ampie e il livello di confronto molto più competitivo. La difficoltà poi è dovuta anche alla presenza di giudici internazionali di World Skate, l'ente internazionale di riferimento per tutti gli sport rotelistici che ne sostiene la crescita globale, lo sviluppo e l'inclusività.

Alla Marca Beach Battle hanno inoltre partecipato altri giovani atleti del Pattinaggio Riccione nella categoria Junior woman: Agata Antonelli (4a nella battle e 6a nello speed), Nicole Perrone (14esima nello speed), Asia Iannarone (17esima nella battle) e Federica Cutugno (25esima nella battle). Il trofeo internazionale è la terza tappa della stagione agonistica del 2024 ed è uno degli importanti campi di prova per gli atleti in vista dei campionati italiani che si terranno a luglio in Sicilia, a Catania.