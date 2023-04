Il Pattinaggio Riccione fa il pieno di medaglie nelle discipline artistico e freestyle

Il calendario delle competizioni del Pattinaggio Riccione entra nel vivo con le specialità artistico e freestyle: un fine settimana molto intenso fra Lugo di Romagna e Viserba di Rimini, con competizioni che hanno visto molti atleti coinvolti al massimo dell'impegno.

Artistico

Per i Campionati Regionali Fisr a Lugo, Sara Zaghini sale sul più alto gradino del podio con una performance quasi impeccabile, sfiorando il punteggio di 7.0, nella categoria allievi regionali A gareggiando con 28 atleti. Ettore Baistrocchi si aggiudica la medaglia d’argento nella categoria allievi regionali B, gareggiando con altri 3 atleti: per un soffio sfiora l'oro. Anche Iris Muca svolge un'ottima prestazione nella categoria Divisione Nazionale A.

Gli allenatori presenti, Giulia Sciannimanico, Alice Cappellini e Lucio Ronci, esprimono la loro più grande soddisfazione sia dal punto di vista dei risultati che per il comportamento maturo dei giovani atleti riccionesi.

Freestyle

Pattinaggio Riccione è stata la società con più atleti in gara alla seconda tappa del Campionato Regionale Freeestyle Emilia Romagna a Viserba, con tantissimi piazzamenti. Le discipline erano speed slalom, classic freestyle, classic freestyle coppia e battle e in ognuna c'è stato un ricco medagliere.

A partire dalla categoria dei più giovani, nella disciplina dello speed slalom 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Primo posto per Nicole Perrone e Federico Mainolfi. “I ragazzi sono stati eccezionali, hanno tenuto testa ai loro avversari agguerritissimi” dichiarano Marianna Mazzini e Ombretta Deprete, le allenatrici.

Nella disciplina del Classic freestyle erano ben 25 atleti a partecipare, tra i quali anche alcuni agli esordi: 7 ori, 3 argenti e 4 medaglie di bronzo (primi posti per Brandon Serpentini, Mia Corazzi, Nicole Perrone, Federico Mainolfi, Andrea Mandolesi, Lucrezia Morri, Sirio Adorni).

Bellissimi piazzamenti per classic di coppia: oro per Cecilia Medda/Lucrezia Morri e pure per Agata Antonelli/Melany Piergiacomi. Come ultima disciplina in gara la Battle, con ottimi piazzamenti a partire dalla categoria ragazzi /allievi femminili: ori a Lucrezia Morri e Federico Mainolfi e bronzo a Melani Piergiacomi, Cecilia Medda e Andrea Mandolesi.

"La nostra società da 40 anni insegna ai suoi allievi i valori sportivi e umani attraverso un’accurata opera d’inclusione. Tutto questo permette oggi di raccogliere orgogliosamente risultati sia a livello agonistico che umano, con il prezioso riconoscimento della Federazione Italiana Sport Rotellistici e gli organismi internazionali che scelgono Riccione da anni per l’organizzazione d’importanti competizioni. Stiamo stilando un ricco calendario di appuntamenti di gare nazionali e internazionali per la primavera ed estate 2023 a Riccione, con il supporto dell’amministrazione comunale” dichiara Gigliola Mattei, presidente Pattinaggio Riccione.