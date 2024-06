Per “La Ginnastica in Festa - Summer Edition” attesi nei padiglioni della fiera 15mila atleti

A due mesi dai Campionati Europei di Artistica che tante medaglie hanno portato all’Italia, la Ginnastica torna protagonista nei padiglioni della Fiera di Rimini per l’evento più partecipato dell’anno: “La Ginnastica in Festa - Summer Edition”, iniziata oggi e che si concluderà il 3 luglio prossimo e che ospiterà gare di Ginnastica Artistica maschile e femminile, Ritmica e Parkour. Ben 6 padiglioni, 30 campi gara, 15mila atleti, 650 società, 350 giudici, 25 segretari di gara e 80 volontari sono i numeri sempre crescenti dell’evento organizzato da Esatour Group e ASD Pesaro Gym 2019, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia e Italian Exibition Group. In un calendario ricco di appuntamenti spicca, come ogni anno, la presenza dei grandi campioni azzurri.

È stata la Ginnastica Aerobica con l’individualista Arianna Ciurlanti ed Elisa Marras, in coppia mista con Andrea Colnago ad aprire ieri le danze degli ospiti della FGI, che proseguiranno oggi 26 giugno con gli junior d’argento della Nazionale di Ginnastica Artistica Maschile Manuel Berettera, Diego Vezzola, Pietro Mazzola, Simone Speranza, Tommaso Brugnami, quest’utimo vincitore anche di 2 ori a corpo libero ed anelli oltre a 2 argenti nell’all around e al volteggio ai Campionati Continentali in aprile. Il Parkour invece sarà protagonista il 27 giugno con Andrea Consolini, Luca Demarchi, Lautaro Chialvo, Davide Rizzi e Fausto Vicari.

Il 28 giugno saranno ospiti le ragazze della Nazionale di Ginnastica Artistica Junior Benedetta Gava, Emma Puato, Emma Fioravanti, Artemisia Iorfino e Giulia Perotti, anche loro protagoniste agli Europei dal 2 al 5 maggio scorsi, nei padiglioni della Fiera, con una fantastica medaglia d’argento di squadra. Insieme a loro le atlete della Nazionale di Ginnastica Ritmica Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori, Eleonora Tagliabue e Laura Zambolin che, dalle 18.30 alle 20.00, affiancheranno alcuni dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi in un evento più unico che raro.

La Ginnastica Ritmica sarà presente anche il 30 giugno, questa volta con Anna Piergentilini (argento europeo alla palla), Carlotta Fulignati, Margherita Fucci e Ludovica Platoni che agli ultimi Europei di Budapest sono risultate il quinto miglior team del Continente. Il primo luglio saranno ospiti le atlete del trampolino elastico Silvia Coluzzi e Giorgia Giampieri, mentre l’ultimo giorno il 3 luglio si esibiranno in pedana alle ore 13.00 il Trio di Ginnastica Acrobatica composta da Marta Tambone, Emma Zaninetti e Aurora Rossini.