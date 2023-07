Per la Riviera riminese un fine settimana a tutto sport

Dalle campionesse del sand volley che tornano a Riccione per il Lega Volley Summer Tour, ai tantissimi atleti in erba protagonisti dei Campionati Nazionali CSI e del Festival della Pallamano, per una settimana all’insegna dello sport e del divertimento che vede protagoniste diverse località della Riviera Romagnola: Rimini, Riccione, Misano Adriatico, tra le altre. Nei giorni della Notte Rosa un’ulteriore occasione di festa e incontro. E di promozione per un territorio che vuole ripartire dopo l’alluvione, anche grazie allo sport.

Calcio, basket, volley e sand volley, pallamano le discipline interessate, grazie alle tre manifestazioni sportive che proprio tra sabato e domenica vedono assegnare i titoli più ambiti, e che rientrano nel calendario di eventi promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Migliaia gli atleti coinvolti, spesso giovanissimi, e con loro accompagnatori, allenatori, personale tecnico.

Millecinquecento – nelle categorie Under 18, Under 16, Under 14 e Under 13 – i ragazzi che fino al 9 luglio si sfidano a Cesenatico (FC) per la conquista di 19 Scudetti tricolori del Centro sportivo italiano: 120 le squadre giovanili di calcio a 5, calcio a 7 e a 11, basket e volley provenienti da 12 regioni. Cuore della manifestazione il villaggio sportivo Eurocamp, ma a essere coinvolti sono anche campi ed impianti di gioco tra Gatteo a Mare, Cervia, San Mauro Pascoli, Gambettola, Savignano sul Rubicone, San Giorgio, Sant'Angelo e Cesena.

Numeri in crescita per il Festival della Pallamano che è tornato in Emilia-Romagna, dal 5 al 9 luglio a Misano Adriatico, Riccione e Rimini. La ventesima edizione vede la partecipazione di oltre 1.400 persone tra atleti, allenatori, arbitri e addetti ai lavori, per 95 squadre in rappresentanza di 54 società e di 13 regioni. In programma ben cinque tornei: alle Finals U15, che assegnano lo scudetto di categoria, si affiancano infatti il trofeo Open Coppa Italia U15 maschile, i trofei Open U13 maschile e femminile\misto, oltre all’attività promozionale con le categorie U13 e U11-U9.

E poi il Lega Volley Summer Tour che torna in questo fine settimana per un appuntamento storico del circuito di Sand Volley 4x4: la tappa di Riccione, sulla spiaggia di Piazzale Roma che ospita le 13 partite e le sei squadre che si sfidano per conquistare la 23^ Coppa Italia.