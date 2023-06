Si celebra il mitico Tazio: torna in Romagna il Gran Premio Nuvolari, a settembre la 33esima edizione

Continua senza sosta l’organizzazione della 33° edizione del Gran Premio Nuvolari, l’evento internazionale di regolarità riservata alle auto storiche che dal 1991 celebra il mitico Tazio Nuvolari, conosciuto in tutto il mondo come il più grande pilota di sempre. Si tratta di un appuntamento imperdibile e unico, che farà vivere grandi emozioni su quattro ruote a tutti i classic car lovers provenienti dai cinque continenti per rendere omaggio al “Mantovano volante”.

Attraverso un percorso che si snoda tra i paesaggi più pittoreschi del Nord e Centro Italia, il Gran Premio Nuvolari si terrà dal 14 al 17 settembre lungo un percorso di 1.100 Km diviso in 3 tappe. 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo si sfideranno ogni giorno affrontando prove di regolarità passando per Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria - che l’anno scorso non eranh nel percorso - toccando alcune delle più spettacolari piazze d’Italia, quali Mantova, Modena, Arezzo, Siena, Ravenna, Ferrara, oltre alla Repubblica di San Marino.

Il Gran Premio Nuvolari si propone come uno degli appuntamenti più attesi della stagione, offrendo un’esperienza spettacolare con l’intento di promuovere un nuovo concetto di turismo lifestyle legato al mondo dei motori e del collezionismo, unendo una sana competizione sportiva al piacere della scoperta di luoghi affascinanti ed unici. Per ogni tappa sono stati selezionati da Mantova Corse hotel e strutture d’eccellenza per offrire agli equipaggi il piacere di vivere quattro giorni indimenticabili.

Durante tutto il percorso, meraviglie su quattro ruote che testimoniano la cultura industriale del XX secolo celebreranno il grande Tazio, sfoggiando alcuni dei più iconici capolavori dell’ingegneria automobilistica a livello mondiale. L’evento può contare sulla partnership con aziende rinomate a livello internazionale quali Red Bull e Banca Generali, su quella con Finservice Group, a cui quest’anno si aggiunge la collaborazione con la casa d’aste Wannenes (official partner), Locman-Italy (Time keeper e Official Partner) e Penske Cars (automotive partner).

Organizzata da Mantova Corse, la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative Fia, Fiva, Aci Sport, ed Asi con una particolare attenzione ai protocolli di sicurezza varati delle federazioni sportive nazionali ed internazionali. Nell’ambito di una sempre maggiore attenzione verso l’ambiente, prosegue per il quarto anno consecutivo l’iniziativa “Gran Premio Nuvolari Green” che prevede la compensazione delle emissioni provocate dalla circolazione delle auto partecipanti all’iniziativa, con la piantumazione in aree selezionate di un numero tale di alberi ad alto fusto da bilanciare la quantità totale di CO2 emessa. Appuntamento per tutti gli appassionati in piazza Sordello a Mantova alle ore 10:30 di venerdì 15 settembre, per la partenza del Gran Premio Nuvolari 2023.

Il percorso 2023

Quest’anno, per la prima volta, le verifiche sportive ante gara di giovedì 14 settembre si terranno presso il Palazzo della Ragione in Piazza delle Erbe e quelle tecniche in Piazza Sordello. A seguire si svolgerà il prologo notturno attraverso le strade di Mantova, lungo un percorso di circa 10 Km. Sarà il saluto della Città per i partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Venerdì 15 settembre le 300 vetture partecipanti partiranno dal cuore della città di Tazio, dalla storica Piazza Sordello. Attraverseranno le strade della Pianura Padana, fino ad arrivare all’Autodromo di Modena, poi si terrà il lunch break presso l’antica Acetaia Leonardi. Si continuerà poi sulle colline emiliano-romagnole verso il Mare Adriatico con l’arrivo a Cesenatico. La prima tappa terminerà presso la suggestiva location del Grand Hotel da Vinci. Seguirà il pernottamento a Rimini. Il percorso di questa prima tappa sarà soggetto a possibili variazioni a causa della calamità naturale che la scorsa primavera ha duramente colpito questi territori.

Sabato 16 settembre, la seconda tappa. Un percorso nuovo da Rimini verso le Marche, l’Umbria e la Toscana. Prima del break a Borgo Scopeto, sono previsti i passaggi da Piazza Duomo di Arezzo e da Piazza del Campo a Siena, tra gli iconici cipressi delle colline senesi. Nel pomeriggio gli equipaggi percorreranno le strade del Chianti, poi le prove di Pieve Santo Stefano, verso il passo di Viamaggio. La Repubblica di San Marino accoglierà la manifestazione con l’ultimo gruppo di prove cronometrate della giornata e il controllo a timbro in Piazza della Libertà, alla sommità del Monte Titano. L’arrivo della seconda tappa è previsto a Rimini, sulla passerella di Piazza Tre Martiri. La giornata si concluderà con il tradizionale Gala Dinner in onore di Tazio Nuvolari nella meravigliosa cornice Felliniana del Grand Hotel di Rimini.

Domenica 17 settembre gli equipaggi torneranno verso Mantova. Il percorso riserverà loro le ultime sfide, decisive per decretare il vincitore finale. Partendo da Rimini, i gentlemen driver si confronteranno con le temutissime prove cronometrate di Meldola, passando poi da Faenza, ospiti della Scuderia di Formula 1 Alpha Tauri e in pista a Imola, all’interno del celebre Autodromo di Formula 1 Enzo e Dino Ferrari. L’arena di piazza Ariostea sarà lo splendido colpo d’occhio che Ferrara riserverà ai concorrenti. Sarà poi la volta del rientro in terra mantovana, attraverso i controlli a timbro a Bondeno, Poggio Rusco e Revere. Infine l’arrivo a Mantova, dopo 1.100 km, tra le mura di Piazza Sordello.

Requisiti e termini di iscrizione

Le richieste di iscrizione, da effettuarsi esclusivamente sul sito www.gpnuvolari.it potranno essere inviate fino al 31 luglio 2023. Al Gran Premio Nuvolari sono ammesse vetture fabbricate dal 1919 al 1976 munite di passaporto F.I.V.A., o fiche F.I.A. Heritage, o omologazione A.S.I., o fiche ACI Sport /ACI Storico, o certificato d’iscrizione al registro storico A.A.V.S. La gara è valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi di Regolarità Storica. Quest’anno, inoltre, vi sarà un’appendice riservata a 35 vetture GT moderne prodotte dal 1991 al 2023, con validità estesa al nuovissimo Campionato Italiano Grandi Eventi di Regolarità Moderna.