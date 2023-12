Pesca sportiva, l’Amo Santarcangiolese qualificato al Campionato Mondiale a squadre

L’Amo Santarcangiolese, da anni ai vertici dell’agonismo nazionale di pesca sportiva, grazie al prestigioso secondo posto conseguito quest’anno nel campionato italiano, si qualifica al campionato mondiale per società 2024, che si svolgerà il prossimo luglio sul fiume Sava a Brizice, in Slovenia. Grande la soddisfazione di tutti gli associati dell’Amo Santarcangiolese, che continua a portare alto il nome di Santarcangelo in Italia e non solo.

Sul podio per il terzo anno consecutivo al campionato di serie A, al quale da anni partecipa con quattro squadre, l’Amo Santarcangiolese accede ai mondiali grazie ai risultati dalla squadra composta da Andrea Fronza (campione italiano individuale 2023), Edoardo Saggioro (campione del mondo 2023 con la nazionale under 25), Mattia Manzardo (migliore pescatore nel campionato di serie A a squadre 2023 e campionato italiano 2023), e Mirko Zanetti. Oltre agli ottimi risultati sportivi l’associazione vanta oltre 70 iscritti che partecipano ai campionati regionali, provinciali e locali, tra i quali diversi giovani.