Pesistica olimpica, atleta riminese prima classificata alle qualifiche per i campionati Italiani Assoluti

Nei giorni scorsi a si sono svolte a Modena, le qualificazioni per poter accedere alle finali dei Campionati Italiani Assoluti femminili e maschili. L’atleta riminese Noemi Nanna ha gareggiato nella categoria dei 55 Kg, trovando questa volta difficoltà nel calo peso costringendola fino all’ultimo il rientro in categoria. Infatti le prime difficoltà dovute al calo peso si sono viste in un sfavorevole approccio psicologico alla gara che la relegava, solo al terzo tentativo, di alzare nello “strappo” 61 Kg, molto al di sotto del suo potenziale. Molto meglio nello slancio, dove Noemi riusciva a consolidare gli 80 Kg permettendogli di vincere la gara e assicurarsi il primo posto.

Noemi Nanna, classe 2001, ha gareggiato nel settore femminile, con i colori della Polisportiva San Marino Pesi, dietro la guida del responsabile di settore Stefano Guidi. Secondo il regolamento della Federazione Pesistica Italiana, potranno accedere alle finali solo le prime sei qualificate a livello Nazionale per ogni categorie di peso.