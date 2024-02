La piazza dell'Acqua si trasforma in un villaggio del baseball, due domeniche di eventi

Il baseball incontra i bambini riminesi. In due domeniche consecutive, 4 e 11 febbraio, alla piazza dell’Acqua adiacente al Ponte di Tiberio sarà creato un villaggio dedicato ad una disciplina sportiva profondamente radicata sul territorio e che nella storia ha regalato i successi più prestigiosi dello sport riminese di squadra. La società Junior Rimini, in collaborazione con New Rimini, promuoverà la pratica di baseball e softball proponendo ai ragazzi dai 6 ai 14 anni di entrare come in un film di due tempi.

Il primo, domenica 4 febbraio dalle 11 alle 16, il secondo la domenica seguente che coincide con i festeggiamenti del Carnevale 2024. All’apertura di ‘Baseball al centro’ domenica mattina interverrà l’assessore del Comune di Rimini Mattia Morolli. Il villaggio ospiterà tutti coloro che vorranno prendere confidenza col gioco, impararne i fondamentali della battuta, dei lanci e del gioco stesso

Le giornate saranno vissute anche sui social, in diretta su YouTube e sulle pagine Facebook dello Junior Rimini e di New Rimini, oltre che di Icaro Sport che riprenderà la giornata, con le immagini trasmesse anche sullo schermo predisposto alla piazza dell’Acqua.

Nel corso delle giornate non mancherà la visita di giocatori ed ex campioni che hanno scritto pagine storiche dello sport riminese. Si alterneranno per gioco alcuni campioni come Giuseppe Carelli, Mario Chiarini, Mike Romano, Andrea Evangelisti e tanti altri.