Pilota riminese sul podio di Alonso al debutto nel mondiale Porsche a Monte Carlo, 2° posto tra i rookie

Domenica 28 maggio 2023, una data che rimarrà per sempre impressa nella memoria di Giorgio Amati, 24 anni lo scorso giovedì. Al debutto nella Porsche Mobil 1 Supercup, Amati ha conquistato il secondo posto tra i rookie, l’ottavo assoluto: un risultato che gli ha permesso di salire sul podio, lo stesso gradino occupato qualche ora dopo da Fernando Alonso, secondo al termine del Gran Premio di Formula 1.

Un weekend vissuto da protagonista: dopo prove libere praticamente non disputate per tre interruzioni della sessione, Giorgio è sceso in pista direttamente in qualifica segnando il nono tempo assoluto, il secondo tra i debuttanti.

Giorgio Amati: “Prima di tutto vorrei dedicare questo fine settimana a tutti i romagnoli colpiti dalla terribile alluvione degli ultimi giorni. Tin bota... torneremo ancora più forti! Tornando a Monte Carlo, è stato un sogno che è diventato realtà! Salire su quel podio, su una pista così leggendaria, è stato qualcosa d’indescrivibile, un’emozione incredibile. Una quattro giorni stupenda e sensazionale: non ci sono altre parole per raccontare il feeling di correre per la prima volta sulle stradine del Principato, con i guard rail a pochi centimetri, contro altri ventisette piloti Porsche provenienti da tutto il mondo. Un grazie immenso va a Dinamic Motorsport per la macchina, per il lavoro fatto assieme e per tutto il supporto ricevuto, al mio coach Gianni Morbidelli, ai miei sponsor, alla mia famiglia senza la quale non sarei qui, ai miei amici e a tutte le persone che credono in me”.

Una settimana tra i più grandi per Giorgio, già a partire dal martedì con la tradizionale partita di calcio per beneficenza della Nazionale Piloti - evento che ha visto il riminese scendere in campo dal primo minuto assieme ad alcuni dei piloti di Formula 1 come Charles Leclerc, Carlos Sainz e Pierre Gasly.

Archiviata con successo la settimana di Monaco è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti. Giorgio tornerà nuovamente in azione il 9-11 giugno a Vallelunga (Roma) per il secondo round della Porsche Carrera Cup Italia e il 30/06-02/07 al Red Bull Ring (Spielberg in Austria) per il prossimo rendez-vous con la Supercup.

“Non c’è tempo per festeggiare perché questo è solo l’inizio della super stagione che mi vede impegnato sia in Supercup che in Carrera Cup: le prestazioni e i risultati ottenuti a Monte Carlo mi danno ancora più determinazione a far sempre meglio e convinzione delle nostre potenzialità. Non vedo l’ora di scendere nuovamente in pista”.