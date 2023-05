Il pilota riminese pronto allo storico debutto nel mondiale Porsche sul circuito di Monaco

Questo fine settimana il pilota riminese Giorgio Amati farà il suo debutto in Porsche Mobil 1 Supercup, il mondiale Porsche che affiancherà per sette round il grande Circus della Formula 1. Le date da cerchiare in rosso sono 25-28 maggio per il Gran Premio di Monaco - la prima di campionato, dopo la cancellazione del GP di Imola per l’alluvione che ha colpito la scorsa settimana la Romagna, la terra di Giorgio.

Giorgio Amati: “Prima di parlare di corse, il mio pensiero va a tutte le persone e alle comunità colpite da questa tragedia. Sono stati giorni molto tristi per me, da italiano e romagnolo, nel vedere quelle immagini di distruzione. Il più grande abbraccio mio e della mia famiglia a tutti coloro che stanno soffrendo: noi romagnoli siamo gente forte e ci rialzeremo ancora più forti".

"Tornando alle gare, il mio debutto in Supercup è un grande sogno che finalmente sta per diventare realtà. Fin da piccolino ho sognato di gareggiare a livello internazionale e farlo in un campionato così prestigioso come la Supercup, correndo assieme ai miei idoli della Formula 1, rende ancora tutto più magico. Sarà la mia prima volta assoluta a Monte Carlo: correre su un circuito così storico, leggendario e atipico renderà ancora tutto più emozionante. Il livello dei piloti è altissimo e questo rende la sfida ancora più appassionante e interessante: come nel campionato italiano, l’obiettivo mio e del Team Dinamic sarà quello di dare il massimo a ogni sessione. Non vedo l’ora di scendere in pista".

Dopo la carriera vincente nei kart e il debutto in Mini Challenge nel 2020 con otto vittorie su dieci gare e il titolo di campione nella categoria Lite, Giorgio è stato protagonista nel campionato italiano Porsche 2021 classificandosi secondo tra i rookie. La scorsa stagione, il pilota romagnolo ha conteso il titolo di campione assoluto fino all’ultimo appuntamento, mentre quest’anno è impegnato nella doppia sfida Supercup e Carrera Cup Italia, sempre con il Team Dinamic.

La settimana di Giorgio a Monaco si aprirà martedì 23 maggio con la partita della Nazionale Piloti e vedrà i piloti sfidare la squadra capitanata del principe, evento che verrà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky) a partire dalle 18.55.