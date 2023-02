Pioggia di medaglie per il Taekwondo Olimpic Cattolica e Riccione

Il 26 febbraio al PalaBarton di Perugia si è svolto il campionato interregionale umbro di combattimento delle categorie giovanili dai 6 ai 13 anni. Le 15 medaglie conquistate dall’unica società della provincia di Rimini, il Taekwondo Olimpic Cattolica e Riccione, hanno permesso di conquistare il primo posto nella classifica dei 36 club iscritti. Ottima prestazione anche per Carlo Bartolini e Cristian Toudorache che questa volta non sono saliti sul podio e dispiacere per Cristoforo Scandizzo rimasto a casa ammalato. Il risultato dimostra che il lavoro programmato da iniziò stagione sta funzionando, ma i prestigiosi obbiettivi prefissati impongono di continuare a lavorare con professionalità e dedizione. La società ringrazia i ragazzi, gli istruttori, i consiglieri e i genitori per il loro appoggio indispensabile. Il tutto mentre a Bari andava in scena il campionato interregionale Puglia con la società di Villa verucchio Yonghon che conquistava 1 argento con Vergara Remin Reymil Forero e 1 bronzo con Emma Maffei

9 ORI

Paulazzo Andrea categoria beginner 7 anni

Kushnareva Varvara categoria children 8 anni

Bartolini Vittorio categoria children 8 anni

Bascmurina Margherita categoria kids 11 anni

Diarra Maimouna categoria kids 11 anni

Calesini Matilde categoria Kids 12 anni

Makariev Enea categoria Kids 11 anni

De Bonis Anna categoria Cadets 14 anni

Miserendino Andreas categoria Cadets 13 anni



5 ARGENTI

Kokhanov Mykola categoria children 8 anni

Pierelli Mattia categoria Kids 10 anni

Pantucci Sebastian categoria Kids 10 anni

Antonelli Ettore categoria Cadets 14 anni

Baratti Laura categoria Cadets 13 anni



1 BRONZO

Calesini Ludovica kids 10 anni