Al via al Playhall la Coppa Italia di pallamano. Le finali trasmesse da Sky

Da giovedì (1 febbraio) al 4 febbraio il Playhall di Riccione ospita uno dei maggiori appuntamenti sportivi dell’anno per la pallamano italiana: le Finals di Coppa Italia maschile e famminile. L’evento coinvolgerà 16 squadre provenienti da 10 diverse regioni, per circa 500 persone fra atleti e addetti ai lavori. Si contenderanno il titolo le migliori otto squadre delle classifiche di Serie A Gold maschile e Serie A1 femminile al termine del girone di andata della regular season dei rispettivi campionati.

La Coppa Italia di pallamano è giunta alla 39esima edizione per la categoria femminile e alla 33esima edizione per quella femminile. L’appuntamento di Riccione rappresenta la quarta edizione consecutiva delle Finals in Emilia-Romagna dopo due edizioni a Salsomaggiore Terme nel 2021 e 2022 e a Rimini lo scorso anno. Al Playhall di Riccione la Coppa Italia segue l’ormai tradizionale appuntamento del Festival della pallamano per le categorie giovanili.

A difendere il trofeo che si sono aggiudicati lo scorso anno saranno gli altoatesini del Brixen tra le squadre maschili e le siciliane dell’AC Life Style Erice per le squadre femminili. Quest’anno fra le squadre femminili che si contendono il titolo ci saranno Cassano Magnago, Venplast Dossobuono, Jomi Salerno, Starmed TMS Teramo, AC Life Style Erice, Casalgrande Padana, Cassa Rurale Pontinia e Brixen Südtirol. Per le squadre maschili scenderanno in campo Alperia Black Devils, Raimond Ego Sassari, Brixen, Teamnetwork Albatro, Conversano, Bolzano, Sidea Group Fasano e Cassano Magnago.

Il calendario delle gare vede gli incroci per i quarti di finale giovedì 1 e venerdì 2 febbraio cui seguono sabato 3 le semifinali (inizio gare ore 14). Domenica 4 l’appuntamento è con le finali femminili, dalle ore 13, e maschili, dalle ore 15. I biglietti per assistere alle gare delle Finals, per le singole giornate e in abbonamento per tutta la kermesse, sono a acquistabili sul circuito Vivaticket oppure alla biglietteria del Playhall. Per il pubblico under 14 e over 60 l’ingresso è libero.

Le gare delle finali del 4 febbraio saranno trasmesse in diretta dal canale Sky Sport Arena e tutte le partite saranno a disposizione in streaming sulla piattaforma Pallamano TV.