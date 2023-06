Pole dance, atleta riccionese si laurea vice campione d'Europa. Ora testa ai mondiali di Finlandia

Una medaglia d’argento che sa di rivincita. Dopo il bronzo conquistato ai Nazionali della Posa (Pole Sports & Art Federation) fra le Over 50 Elite nella specialità Pole Sport, la popolare poler riccionese Mirella De Donato si è piazzata seconda agli Europei della stessa Federazione che si sono tenuti il 24 e 25 giugno a Bologna, migliorando i punteggi ottenuti all’Italiano. Una bella iniezione di fiducia in vista sia dei Mondiali Posa che si terranno in Finlandia, a Jyvaskyla, dal 23 al 26 novembre; sia dei Mondiali Ipsf (International Pole Sport Federation) che si disputeranno a Katowice, in Polonia, alla fine di ottobre, ai quali arriva da campionessa nazionale di questa Federazione.

“Ho fatto meglio che agli Italiani prendendo qualche punto in più: 105,88. – Spiega Mirella che in gara ha portato la sua ormai consolidata routine “Guerriera Vichinga” – Ho eseguito correttamente tutti gli elementi dichiarati per la mia esibizione e anche l’esecuzione è stata più “pulita” rispetto ai nazionali, anche se la posso migliorare ancora. Pensavo di aver fatto meglio anche nella presentazione artistica ma il mio punteggio non è migliorato. Questo mi fa riflettere: al contrario di quasi tutte le altre atlete che hanno un coreografo per la parte di danza e un coach che le segue, io faccio tutto da sola, creo le mie coreografie dall'inizio alla fine. Mi piace essere autonoma in tutto. Addirittura mi cucio da sola anche il body da gara. Ma, a questo punto, credo sia bene affidarsi a un coreografo professionista per migliorare i punteggi per la parte di artistico”.

A imporsi è stata la campionessa italiana Fabrizia Roccati con il gran punteggio totale di 124,93. Al terzo posto l’ungherese Andrea Kajarik con 100,56 punti.