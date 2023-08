Pole position per Marco Bezzecchi sotto la pioggia di Silverstone

Sotto la pioggia battente e nonostante una caduta nel finale, il pilota del Mooney VR46 Racing Team firma il miglior crono e la seconda pole della stagione. Nella scia dei primissimi, al via della P6, Luca Marini, anche lui a terra nei minuti finali della sessione. "Una giornata sicuramente impegnativa per il meteo - ha commentato il Bez - ma sono molto soddisfatto della pole position, utilissima anche in ottica gare per domani, e in generale delle sensazioni sotto la pioggia. Mi sono sentito subito a mio agio anche considerata la quantità d’acqua in pista. Ho preso sempre più confidenza e nel finale ho commesso un piccolo errore che mi è costato la caduta. Sarà una Sprint davvero complicata, soprattutto il via, se continua a piovere in questo modo. Rimaniamo concentrati, rimettiamo in sesto la moto e diamo il massimo".