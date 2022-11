La Polisportiva brilla agli Italiani Assoluti Paralimpici, il bottino è di quattro medaglie conquistate

Si sono conclusi i quarti Campionati Italiani Assoluti Paralimpici, kermesse che quest’anno è stata ospitata dalla città marchigiana di Fabriano. La squadra Finp della Polisportiva Riccione è stata rappresentata in gara dagli atleti di punta Leonardo Torsani, Lorenzo Fagioli, Giulio Bernini, Virginia Cremonini e Benedetta Albini. Quattro le medaglie conquistate dagli atleti riccionesi: un oro, 2 argenti e un bronzo. Medaglia d’oro al collo di Virginia Cremonini nei 100 rana Classe SB7, argenti per Leonardo Torsani nei 100 rana SB6 e Lorenzo Fagioli nei 100 rana classe SB8, che conquista anche un bronzo nei 100 dorso classe S8.

“Risultati ottimi, impreziositi dallo spirito di gruppo di questa meravigliosa squadra – ha detto Ilario Battaglia, coordinatore del Settore SuperAbili della Polisportiva Riccione -. Anche chi non ha potuto partecipare a questo campionato, ha fatto sentire comunque la sua vicinanza. Tante saranno le occasioni per mettersi in mostra per ogni atleta visto il ricco calendario agonistico di nuoto indoor e nuoto in acque libere. Avanti così, sempre con lo stesso spirito nell’ottica di crescere e migliorarsi tutti insieme”.