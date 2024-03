Polisportiva Riccione, il nuoto artistico si qualifica per i campionati italiani

Domenica 3 marzo a Lugo si è tenuto il quarto Campionato Regionale di Nuoto Artistico per la qualificazione Obbligatori ai Campionati Italiani di categoria Esa, Ragazze e Assolute: una gara importante come ultimo test prima del Campionato Italiano Assoluto che si terrà dal 20 al 24 marzo allo Stadio del Nuoto di Riccione. Nella categoria Esa, Amelia Cecchini ha raggiunto la quarta posizione, qualificandosi con Matilde Montebelli, Alessandra Dragoni e Greta Silvegni. Nella categoria ragazze, oltre alle già qualificate Lia Baldisserri e Beatrice Cola, si aggiunge Tais Raimondi; infine nella categoria Assolute, Anna Torroni conquista l'oro nell'esercizio di solo e la compagna Viola Palmieri l'argento, ottenendo il pass per gli italiani.