Il Polo Est Village riparte con un aprile ricco di eventi. E tornerà il campionato Italiano di beach volley

Il Polo Est Village è pronto a ripartire e il 1° aprile inaugurerà la stagione con il primo grande evento sportivo. La 3° tappa del Campionato Italiano categoria Sup race e Paddleboard , organizzata da Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard in collaborazione con Italian Sup League, si terrà l'1 e il 2 aprile. Tantissimi i ragazzi che si sfideranno nelle diverse categorie dell’Adriatic Paddle Games. Sempre il 1 aprile si terrà anche la presentazione del 40° Torneo Pecci, prevista per le ore 17.15. Non poteva mancare l’appuntamento di Pasqua, “Alla ricerca delle uova” alla sua seconda edizione, un evento gratuito su prenotazione dedicato a tutti i bambini, in programma sabato 8 aprile dalle 15.30 alle 17.30. Laboratori, attività sportive all’aria aperta, musica e divertimento per tutta la famiglia.

Due nuovi eventi si inseriscono nel calendario 2023, la Tappa Campionato Italiano Beach Volley per Società organizzato in collaborazione con Fipav, in programma il 15 e 16 aprile e il 29 e 30 aprile. Numerose le coppie che si sfideranno sui campi del Polo Est Village nelle diverse categorie: Silver M&F – Master 40 M – Master 35 F; Gold M&F – Bronze M&F – Under 20 M&F. “ Siamo orgogliosi della forte collaborazione che si sta instaurando con la federazione italiana di pallavolo, e siamo felici di essere la sede e i promotori di tutte queste attività sportive” afferma il direttore del Polo Est Village.

Aprile prosegue con “Acquabell Bellaria 2023” evento multisportivo che ritorna per il secondo anno al Polo Est Village: calcio, calcetto, tennis, beach volley le attività principali alle quali parteciperanno tantissimi giovani e atleti, provenienti da tutta Italia, accompagnati dalle loro famiglie. Non mancherà poi l’intrattenimento musicale durante il weekend di Pasqua e per il Ponte della Liberazione.

“Un villaggio polifunzionale, il nostro che, oltre ad accogliere i ragazzi dello “Young volley on the beach” nelle serate di intrattenimento, ospiterà tanti eventi sportivi dedicati ai bambini, ragazzi e adulti. Un aprile che apre le porte alla primavera e scalda i motori per la prossima stagione” le parole del Direttore del Polo Est Village che conclude “Siamo prontissimi ad accogliere le tante le famiglie che soggiorneranno negli hotel e che vivranno la città a 360° gradi”.