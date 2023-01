Si candida alla presidenza della Polisportiva. "Dobbiamo levarla dalle secche, dipendenti senza stipendio"

"Non sono capitato qui per caso. Ho sposato nel '75 una riccionese e le mie figlie hanno fatto qui scuola e avviamento allo sport. Intendiamo ricompattare e rimettere insieme i pezzi della Polisportiva". Esordisce così Francesco Franceschetti, il frontman di "Educare e divertire", la lista di persone appartenenti allo sport riccionese che si candida alla gestione della Polisportiva Comunale, successivamente alle elezioni del 10 gennaio prossimo. Presenti all'incontro esponenti delle sezioni nuoto, sub, boxe, pallanuoto master, ginnastica e atletica.

Il leit motiv è parlare di sport, fare sport e organizzare sport. La politica, nel senso dei partiti, resta fuori. Alle istituzioni viene invece rivolto un appello per consentire alla Polisportiva di uscire dalle secche attuali, con un occhio di riferimento ai dipendenti, senza stipendio da inizio novembre. "Mi piacerebbe firmare una perorazione, comune con i nostri avversari, perché questa gente passi un gennaio migliore del Natale che hanno attraversato. Su cose così non ci si può dividere, questa è una urgenza assoluta, e il Comune deve dare una mano".

L'annunciato "arco costituzionale" rappresentato dai competitor - lista Nitti - non viene visto come uno svantaggio, anzi: "Se è vero che ci sono destra e sinistra assieme, come fanno ad andare d'accordo?" Infine, i riferimenti - doverosi - ai 'grandi vecchi' dello sport della Perla Verde. Italo Nicoletti e Massimo Pironi, e un messaggio etico per chiudere, rivolto alla città e ai suoi" recinti": "smettiamola di fare soggettività'.