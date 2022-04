Primi match nel torneo nazionale Open di Primavera, ecco chi ha strappato il pass dalle qualificazioni

E’ partita una bella edizione del torneo nazionale Open di Primavera organizzato dal Tennis Club Riccione. Si tratta di un torneo Open “combined” che prevede un tabellone maschile ed uno femminile in contemporanea, per complessivi 4.000 euro di montepremi. Nel maschile (limitato ai 3.1) sono 50 i giocatori al via, tabellone finale che vede nel ruolo di favoriti nell’ordine il 2.1 Antonio Campo, i 2.3 Alberto Morolli, Giulio Colacioppo, Julius Tverijonas, il 2.4 Alessandro Canini ed il 2.5 Diego Bravetti. Si qualificano per il tabellone finale Alessandro Galassi (Tc Ippodromo), Pietro Vagnini (Tc Viserba) e Riccardo Pasi (Tennis Villa Carpena). Turno di qualificazione di 3°: Alessandro Galassi (3.1, n.1)-Luca Magliano (3.1) 6-4, 6-3, Diego Fornaci (3.1, n.4)-Elia Berrettoni (3.1) 2-6, 7-5, 10-8, Pietro Vagnini (3.1)-Andrea Bacchini (3.1, n.3) 0-6, 6-3, 10-7, Riccardo Pasi (3.1)-Francesco Borgogni (3.1, n.2) 6-0 e ritiro.

Nel femminile sono 49 le iscritte, le teste di serie sono andate nell’ordine alle 2.1 Anastasia Grymalska ed Anne Schaefer, alla 2.3 Emma Ferrini ed alle 2.4 Anastasia Piangerelli e Ginevra Montebruno Parentini Vallega. Molto bene all’esordio Francesca Sparnacci (Tc Riccione). 1° turno: Francesca Sparnacci (3.2, n.4)-Matilde Buldrini (3.3) 6-4, 6-4. Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.