E' una promessa della Boxe Riccione, a 14 anni fa esordio al Campionato Italiano di Roseto

Tappa significativa quella di Eva Fabbri della sezione Boxe di Polisportiva Riccione al Campionato Italiano Schoolgirl al Villaggio D’Abruzzo di Roseto degli Abruzzi, in corso fino al 12 maggio. Eva, 14 anni, aveva esordito alla riunione pugilistica del 21 aprile a Bologna, nella categoria Schoolgirl (54 kg), riportando un risultato schiacciante che le aveva fatto guadagnare la convocazione al campionato italiano. Giovanissima della boxe, aveva da subito cominciato un duro allenamento, sotto la guida del suo allenatore Ivan Cancellieri, che l’ha definita una grande promessa per la determinazione che dimostra sul ring. Purtroppo Eva si ferma al primo match del campionato nazionale, contro un’avversaria dalla corporatura sicuramente più favorevole per la lunghezza delle braccia e per la sua altezza.

“Sono molto fiero di Eva, ha dimostrato forza e concentrazione, doti non comuni in una giovane atleta che affronta per la prima volta un campionato italiano” è il commento di Cancellieri.