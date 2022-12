Il Pura Vida in piena attività tra settore tecnico diretto da Max Sforza e partecipazione ai tornei

Nonostante il periodo di festività è in pieno fermento l’attività del Pura Vida di Riccione nel panorama del beach tennis nazionale. Il tecnico Max Sforza conseguirà a giorni il titolo di maestro nazionale dopo un lungo periodo di formazione, un percorso che l’ha portato ad essere un vero e proprio punto di riferimento per questa disciplina, dopo aver conseguito anche il ruolo di fiduciario regionale per l’Istituto di Formazione. In questa fase Sforza sta tenendo i corsi tra Pesaro, Bologna e Riccione, seguendo circa 40 allievi. Intanto la prossima tappa agonistica per la società riccionese è rappresentata dal New-Gen Junior, torneo nazionale Under 10-12-14-16-18, doppio maschile e femminile, in programma al Crb di Cesena il 4 e 5 gennaio. Nello stesso impianto dal 6 all’8 gennaio si svolgerà il New-Gen Open, la cui partecipazione è limitato al massimo ai nati nel ’98. A queste competizioni il Pura Vida sarà presente con alcune coppie agguerrite. Sono in corso anche collaborazioni tecniche con il marchio Quicksand, produttore di racchette da beach, ed i negozi Top Sport a Riccione e Pesaro. Va sottolineato che da inizio 2023 si intensificherà la collaborazione con il tecnico federale Simona Bonadonna, mentre sono previsti nuovi progetti su Bologna per il comparto agonistico.