Quasi 500 centauri per il weekend del MotoIncontro dedicato al Sic

Si è svolto nel weekend il MotoIncontro del Sic58, organizzato dal Moto Club Misano Adriatico in collaborazione con la Fondazione Marco Simoncelli e dal Misano World Circuit. Nonostante le previsioni meteo, due giornate di sole hanno accompagnato quasi 500 motociclisti iscritti nelle due giornate, risultato oltre le previsioni.

"Sabato visita alla casa del Sic a Coriano accolti con tanto affetto dai ragazzi ospiti nella struttura capitanati da “Ciccio” che ci ha accompagnato e supportato con la sua simpatia per le due giornate, accolti con un abbondante aperitivo alla fiamma Dainese dal Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e dalla Senatrice Domenica Spinelli - raccontano gli organizzatori - La giornata si è conclusa con la cena conviviale all’Hotel Savoia di Misano che ci ha messo a disposizione la struttura nella quale abbiamo avuto il piacere di ospitare l’amico Bryan Toccaceli “BT60" e il mitico giornalista e commentatore di motor sport Marco Maria Masetti.

La domenica una fila interminabile di moto ha percorso le colline romagnole sulle strade del Sic passando per Tavullia, il regno della VR46, per poi essere accolti al Misano World Circuit che grazie a Simone Folgori per la Federazione Motociclistica Italiana ci ha concesso di sfilare in parata agli oltre 350 partecipanti. L’evento prevede che gli utili tolte le spese vadano a favore della Fondazione Simoncelli".