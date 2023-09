Rally, il pilota Angelo Pucci Grossi è il vincitore della Coppa Aci Sport nel ricordo di suo papà

Angelo Pucci Grossi è il vincitore della Coppa Aci Sport Under 25 – Trofeo Pucci Grossi, riconoscimento assegnato matematicamente al pilota riminese, con due gare di anticipo, a conclusione di un Rally dei Nuraghi e del Vermentino archiviato in una ottima sesta posizione assoluta. Al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo schierata – per questa occasione – dal team Step Five e condivisa con il copilota Francesco Cardinali, il portacolori della scuderia Valtiberina Motorsport si è reso interprete di una performance valsa il miglior risultato stagionale, concretizzando una progressiva crescita in termini di feeling con la vettura “gommata” Pirelli e con le caratteristiche espresse dai fondi sterrati sardi, seppur limitato dalla foratura dello pneumatico anteriore sinistro, accusata nel corso della terza prova speciale, a circa tre chilometri dalla conclusione.

La vittoria della Coppa Aci Sport Under 25, intitolata a Pucci Grossi, indimenticato pluricampione romagnolo che ha legato la propria carriera ai fondi sterrati italiani, si è concretizzata su un palcoscenico che ha espresso grandi contenuti qualitativi, il Campionato Italiano Rally Terra, che ha visto il giovane pilota riminese conquistare la leadership di categoria nel primo appuntamento in programma, il Rally Val d’Orcia e consolidarla all’arrivo del San Marino Rally e del Rally Adriatico.

“Una gara fantastica, un ambiente incredibile – il commento di Angelo Pucci Grossi a fine gara – è stato difficile, abbiamo cercato di non demordere nonostante la foratura accusata nel secondo giro di prove, forti delle sensazioni regalate da una vettura che ci ha permesso di esprimerci al meglio. Non abbiamo mai mollato, portando a casa la vittoria della Coppa Aci Sport Under 25 – Trofeo Pucci Grossi, intitolata a mio padre, con due gare di anticipo. Una grande emozione per me, riuscire a conquistare un risultato così importante alla prima stagione con questa vettura. La nostra crescita è stata costante, oggi festeggiamo un risultato di gara che non ci aspettavamo minimamente, un sesto posto conquistato su strade da Mondiale, mai affrontate in precedenza ed alla prima occasione di utilizzo della Skoda Fabia in versione Evo. Tengo a ringraziare Step Five, il team By Bianchi, gli sponsor per quello che ci stanno permettendo di fare attraverso questa programmazione, Francesco Cardinali e tutte le persone che mi seguono. Festeggiare con due gare di anticipo sulla conclusione del campionato significa veramente tanto per me”.