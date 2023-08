Reduce da sei partecipazioni alla Dakar, un ambassador speciale per la Transitalia Marathon Expo

Jacopo Cerutti, il pilota off-road Aprilia con quattro titoli italiani, un Europeo Enduro e sei partecipazioni alla Dakar alle spalle, parteciperà come ambassador T.ur alla Transitalia Marathon Expo, la tre giorni dedicata al mototurismo che apre l’omonima manifestazione motociclistica firmata da Mirco Urbinati e dal suo staff, che inizierà il 22 settembre con l’Expo nell’esclusiva area di Piazzale Fellini per poi proseguire dal 24 settembre con quattro giorni su strada e fuoristrada toccando le bellezze, le tradizioni e i sapori del centro Italia.

Vista l’occasione, T.ur ha voluto “aprire le danze” invitando il pilota comasco Jacopo Cerutti, uno tra gli italiani più forti ed esperti di navigazione nelle competizioni rally e rider per Aprilia Factory sulla sua Tuareg 660, a presenziare allo stand sabato 23 settembre: Jacopo, che con T.ur ha vinto ben tre titoli italiani moto rally assoluti e corso due Dakar e diversi rally internazionali nel deserto, saluterà tutti gli appassionati, i curiosi e i fan che si presenteranno allo stand, dando consigli sulla navigazione in fuoristrada e partecipando al clima di incontro e di festa.

Official partner anche per quest’anno, T.ur ritrova tutti i suoi valori fondanti in questo evento internazionale che attira centinaia di partecipanti da ogni parte del mondo: la forte identità turistica va a braccetto con lo spirito avventuroso dei rally, dove le capacità di navigazione e adattamento sono necessarie e determinanti per completare le tappe e giungere a destinazione, in perfetto stile “spirit of adventouring”.