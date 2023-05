La Regina dell'Adriatico riparte con i grandi eventi sportivi, confermata la OceanMan

Confermato il weekend dedicato a Oceanman Cattolica: la competizione mondiale di nuoto in acque libere porterà nella Regina dell'Adriatico oltre 600 nuotatori provenienti da ben 32 nazioni del mondo. L'amministrazione comunale di Cattolica e la Regione Emilia Romagna, insieme a partner privati locali, hanno contributo allo svolgimento dell'evento capace di promuovere il territorio a livello internazionale. Soddisfatto Mark Meldau responsabile Oceanman Italy e presidente dell'Asd Sharkman Triathlon, società organizzatrice dell'evento: "stiamo crescendo anno dopo anno - spiega Meldau - e in questa edizione registriamo il record di stranieri provenienti da tutto il mondo, persino da Perù, Colombia e Messico".

Si partirà già venerdì 26 maggio alle ore 12,30 con la conferenza stampa ospitata nella location del ristorante “Gente di Mare”. Previsto per le ore 15 il taglio del nastro e l'apertura del Beach Ocean Village nella spiaggia libera antistante il porto, con numerosi stand a tema. Nel pomeriggio del venerdì si esibiranno i cani della federazione italiana salvamento acquatico - Dog Rescue - e a seguire, per tutti gli atleti che volessero testare il tracciato di gara disegnato dal circolo nautico cattolica, un riscaldamento speciale a scopo benefico: per questa edizione il “Warm up” sarà dedicato a Nathan Franchini, noto giovane cattolichino tragicamente scomparso in un incidente d'auto, figlio del nuotatore Cristian che parteciperà alla Half Oceanman, gara dei 5 km. "I nostri ragazzi meritano attenzione e supporto. Proprio per questo motivo abbiamo deciso che la quota di iscrizione al Warm Up sarà devoluta interamente al Centro Giovani di Cattolica", sottolinea Cristian Franchini. Significativa sarà anche la presenza della FINP con alcuni atleti paralimpici che si misureranno nelle varie distanze in programma nella giornata di sabato. Con merchandising e stand al Beach Village ci sarà una folta delegazione di “Sea Sheperd”, il noto movimento di conservazione dell'oceano a azione diretta internazionale, per sensibilizzare il pubblico e promuovere la tutela e la salvaguardia degli oceani e dei nostri mari.

Sabato mattina le gare inizieranno alle ore 9 con la 10 km e a seguire le altre distanze, per poi concludersi con i piccoli nuotatori che si sfideranno nel pomeriggio su un tracciato di 500 metri, incitati dalla riva e sulla passeggiata del porto dal caloroso tifo del pubblico. Pronta per la Ocean-Kids la squadra della piscina di Cattolica e delle piscine del circondario. Il team di bambini più numerosa riceverà un simpatico omaggio.

Una task force d'eccezione controllerà lo svolgimento dell'evento e la sicurezza sul tracciato di gara: guardia di finanza, guardia costiera, polizia di stato, scuola federale soccorso moto d'acqua - Fisa - e la presenza dei mezzi del circolo nautico cattolica. L'assistenza sanitaria a terra sarà garantita dalla croce adriatica.

Partners come Birra Viola, sempre vicina a eventi sportivi, Banca popolare Valconca inserita nel tessuto economico e turistico della città e il nuovo consorzio sportivo Riviera Sport 365. Dopo le premiazioni la festa continuerà con musica dal vivo sulla spiaggia.