Regular season in B1, il Tennis Club Viserba travolge il Tc Pharaon di Siderno e vince il girone

Dopo il “colpo” messo a segno domenica scorsa sui campi di una big come il Tc Borgotrebbia di Piacenza, il Tc Viserba chiude in casa la regular season con una netta vittoria per 5-1 sui calabresi di Tc Pharaon. Un successo che vale al team guidato dai maestri Marco Mazza e Luca Gasparini il primato nel girone ed una posizione di favore nei play-off che metteranno in palio la promozione in A2. Nella sesta ed ultima giornata della fase a gironi il Tc Viserba non ha concesso nulla al Tennis Club Pharaon di Siderno (Reggio Calabria), è stata poco più di una formalità, tranne il match che ha visto Manuel Mazza superare un ottimo Antonino Faraone. Match subito dalla parte di Viserba grazie ai successi nei singolari dello stesso Mazza, Alberto Bronzetti, Francesco Giorgetti e Samuel Zannoni

I parziali: Alberto Bronzetti (2.3)-Francesco Faraone (3.1) 6-0, 6-0, Francesco Giorgetti (2.6)-Giuseppe Faraone (3.3) 6-0, 6-1, Manuel Mazza (2.1)-Antonino Faraone (3.1) 6-3, 6-2, Samuel Zannoni (2.6)-Giovanni Faraone (3.5) 6-0, 6-0. Doppi: Zannoni-Riccardi b. Francesco ed Antonino Faraone 5-4 e ritiro, Francesco Antonio e Giovanni Faraone b. Mazza-Bartoli 6-1 e ritiro.

Ora il programma per il Tc Viserba prevede il doppio confronto di play-off, il 30 giugno fuori casa ed il 7 luglio a Rimini contro la vincente di una sfida secca tra una seconda ed una terza. Chi vince il doppio confronto sale in A2.