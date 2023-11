La Riccione Calcio al Gran gala del Calcio, premiato il video marketing con Gianni Morandi

Riccione protagonista a Salerno per la dodicesima edizione del “Festival del calcio italiano” in scena durante la pausa del campionato di serie A, l’occasione per alcune realtà di valore di essere al centro del prestigioso “Gran gala del Calcio” e degli “Sport e marketing Awards”. Ed è proprio nella categoria sport-marketing che Riccione ha guadagnato la ribalta nazionale, attraverso l’attività di comunicazione della Riccione Calcio 1926, aggiudicandosi il premio “Miglior campagna identità-brand e legame con il territorio” con il progetto “Riccione sulla pelle-GiochiAmo per la nostra città”.

In primo piano la presentazione della nuova prima maglia del club, pensata in chiave sostenibile, accompagnata dal claim “Riccione sulla pelle” lanciato attraverso un video virale con oltre 100 mila visualizzazioni sui social e il coinvolgimento addirittura di Gianni Morandi, sempre in un video, tra i sostenitori dei biancazzurri con la maglia arricchita dallo scudetto della società con il patrono San Martino e la dichiarazione d’amore per la Perla Verde “Riccione sulla pelle” ben impressa.

“Questo riconoscimento conferma l’appeal di Riccione a livello nazionale, la Riccione Calcio 1926 ha saputo interpretare al meglio il nostro modo di essere, sempre fortemente legato alla nostra identità - ha commentato la Sindaca di Riccione Daniela Angelini -. Riccione è veramente sulla pelle di tanti, raccontarlo in un video premiato a livello nazionale, attraverso tanti volti riccionesi, è per tutta la città una bella soddisfazione che si unisce, in questo caso, al valore aggiunto di chi con passione e competenza veicola quotidianamente i valori della nostra comunità attraverso lo sport”.

La società riccionese ha ritirato il premio nella prestigiosa cornice del premio nazionale tenutosi a Salerno, salutando questo riconoscimento con grande soddisfazione.

“Riccione sulla pelle è uno slogan ben visibile sulla nostra divisa ma idealmente una condizione quotidiana di tutti coloro che vivono ogni giorno Riccione ma anche dei suoi cittadini temporanei, i nostri turisti - ha puntualizzato sul palco Francesco Cesarini della Riccione Calcio 1926 -. Essere e sentirsi riccionesi è un patrimonio importantissimo per la nostra comunità e l’aver sottolineato il nostro forte radicamento sul territorio di Riccione con questa campagna di comunicazione per poi ricevere un riconoscimento nazionale ci riempie di orgoglio. Il nostro obiettivo non è solo sportivo ma anche etico e sociale, siamo consapevoli di avere la preziosa opportunità di poter anche essere ambasciatori della nostra città con tutte le iniziative che danno corpo alla nostra volontà di crescere attraverso il progetto “Generazione S” del Sassuolo Calcio, pensato e voluto per il settore giovanile e che ci ha permesso addirittura ad agosto di andare in diretta Sky in collegamento dal nostro centro sportivo di Spontricciolo”.