Riccione diventa capitale della danza sportiva: in programma i Campionati italiani e altre sfide

Prenderanno il via venerdì 21 ottobre al Playhall di via Carpi a Riccione le competizioni di danza sportiva. Sono numerosi gli eventi in programma che andranno avanti fino al 19 febbraio del 2023. L’amministrazione comunale, che oltre a concedere l’utilizzo gratuito degli impianti (Palazzetto dello Sport playhall e Palazzo dei Congressi) sostiene anche economicamente le gare, ha concordato di incrementare il numero degli appuntamenti sportivi rispetto a quanto stabilito in precedenza con la Federazione italiana danza sportiva (Fids) a fronte di una spesa per l’amministrazione che invece è diminuita.

“Nello spirito di reciproca collaborazione fra il Comune di Riccione e la Federazione italiana danza sportiva, abbiamo modificato le date e le location prestabilite, aumentando complessivamente il numero della gare in programma a Riccione e conseguentemente il numero degli atleti e delle presenze turistiche collegate”, spiega Simone Imola, assessore allo Sport del Comune di Riccione, che precisa: “Nonostante l’aumento delle giornate di competizioni, i costi a carico del Comune passano da 75.000 euro a 65.000”.

Turismo e sviluppo della pratica sportiva

Questi eventi sportivi hanno per l’amministrazione comunale una duplice finalità: “Promuovere e agevolare il turismo sportivo - in questo caso oltremodo benefico perché lontano dalla stagione estiva - e la promozione della pratica sportiva nella nostra città”, argomenta ancora Imola. In Italia, l’ente di riferimento per il ballo da competizione è la Fids – Federazione italiana danza sportiva – che regolamenta e organizza le competizioni ufficiali, assegna annualmente i titoli di campione di specialità, designa gli atleti per la partecipazione ai campionati europei e mondiali delle varie categorie.

Le competizioni in programma

Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre la danza sportiva è dunque protagonista al Playhall di Riccione, dove le categorie senior si sfidano nella Coppa Italia a colpi di passi di danze standard e latino americane. Il weekend successivo (dal 28 al 30 ottobre), di nuovo al Playhall e sempre nelle danze standard e latino-americane, saranno in competizione le categorie giovanili fino alla categoria adulti compresa.

Le gare ripartiranno mercoledì 11 gennaio 2023 (fino a domenica 15) al Palazzo dei Congressi con i Campionati Italiani Assoluti delle danze standard, latine, caraibiche, jazz e street dance. Da venerdì 10 a domenica 12 febbraio verrà disputata la SuperCoppa Senior al Playhall, mentre da lunedì 13 al 19 febbraio, stessa sede, sono in programma Contest e Concorso d’Italia.