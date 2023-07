Riccione capitale del pattinaggio, all'International Skate Team Trophy record con 74 società

Si è appena conclusa la 17esima edizione di International Skate Team Trophy 2023 con un record di formazioni iscritte provenienti da tutta Italia, dalla Spagna e dall’Estonia, con la partecipazione di 74 società. International Skate Team Trophy è la più grande manifestazione in Italia dedicata ai gruppi spettacolo e precision di pattinaggio artistico, organizzata dal Pattinaggio Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione, in collaborazione con Acsi e autorizzata dalla Fisr. Il bilancio del Pattinaggio Riccione è stato davvero di rilievo: le giovani atlete del quartetto baby vincono nella categoria Young con il programma “Sakura”, mentre il quartetto kids “Green Pearl” si aggiudica una meritatissima medaglia d’argento. Ottime posizioni per le più esperte dei quartetti “ Heart" e “ Starlight” e del gruppo “junior skating team” in quinta posizione.

Durante il Gran Galà sui pattini a pista Giardini sabato 1° luglio, la grande novità di quest’anno, i vincitori delle categorie federali si sono esibiti in uno spettacolo davvero emozionante: il pubblico ha avuto il piacere di ammirare in pista i campioni europei della società Artiskate di Verona, ormai di casa a Riccione e in partenza per i campionati mondiali in Colombia, e tante altre formazioni di eccellenza. Gli spettacoli di punta del galà sono stati l’esibizione del chitarrista Davide Cortellini che con un brano di Santana ha accompagnato le veterane del quartetto riccionese Heart, e la performance della violinista Emma Nicoletti in pista con le giovanissime promesse dell’artistico della società organizzatrice. Gli artisti romagnoli della scuola Rimini Dance Company hanno reso omaggio alla Romagna con rivisitazioni di balli tipici della tradizione.

Mentre si svolgeva il trofeo a Riccione, avevano luogo a Ponte di Legno i Campionati Italiani FISR che hanno visto la giovane promessa Luca Tamburini strappare un 8° posto nella classifica nazionale.

Freestyle

Una folta delegazione del Pattinaggio Riccione, sezione freestyle, ha appena partecipato ai Campionati Italiani categorie ragazzi e allievi in Calabria: risultati molto positivi per gli atleti riccionesi che portano a casa 1 argento con Gioia Bylik, 2 bronzi con Giulia Ugolini e Federico Mainolfi e una serie di ottimi piazzamenti entro la top ten nazionale che hanno fatto conquistare il 6° posto su 48 squadre partecipanti nella classifica squadre.