Riccione capitale del pattinaggio, 120 atleti animeranno lo show del Roller Day

Fisr, Federazione Italiana Sport Rotellistici, sceglie Riccione come capitale dello sport per festeggiare i suoi primi 100 anni. Roller Day, domenica 2 ottobre: 10 società sportive della provincia di Rimini, affiliate alla federazione, saranno ospitate dalla società Pattinaggio Artistico Riccione per una grande festa commemorativa presso i Giardini Montanari (Via Milano 24), in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Riccione.

La presidente del Pattinaggio Artistico Riccione, Gigliola Mattei, si dice onorata di questa scelta: “Mettiamo al servizio della federzione tutto il nostro impegno di 40 anni di attività”. Le dieci società partecipanti sfileranno con atleti, dirigenti e allenatori partendo alle ore 10 dai Giardini Montanari per giungere a Piazzale Ceccarini; in seguito a un momento commemorativo sul piazzale, faranno ritorno alla pista dei Giardini per uno spettacolo emozionante, dove si esibiranno grandi campioni ma anche atleti principianti di diverse discipline. Saranno 120 gli atleti presenti al Roller Day.

Per il pattinaggio artistico, sono 5 le società del territorio: Pattinaggio Artistico Riccione, Pattinaggio San Marino, Pietas Julia Misano, Polisportiva Viserba Monte-Rimini e Rinascita Sport Life Rimini. La disciplina Free Style è praticata da 4 società: Boar Skating Villa Verucchio, Pattinaggio Riccione, Pattinaggio San Marino e Roller Verucchio. Presenti anche la società Pattinaggio Corsa Rimini, Riccione Hockey per la specialità hockey in line, Pattinaggio Riccione per lo Skateboard e Stray Beez Rimini per la disciplina Roller Derby. Sarà presente alla manifestazione Marco Collina, delegato Fisr per Rimini e Provincia e coordinatore Roller Day e l'assessore allo sport del Comune di Riccione Simone Imola.