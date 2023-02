Riccione capitale della scherma italiana, il calendario eventi presentato alla Bit di Milano

Riccione capitale della Scherma. Presentati alla Bit di Milano i grandi eventi agonistici della Scherma come volano per il turismo. Un’opportunità di promozione e sviluppo dei territori che ospitano le competizioni schermistiche più importanti. Per esaltare questo consolidato, cruciale e virtuoso binomio anche quest’anno, la Federazione Italiana Scherma è protagonista Bit di Milano dal 12 al 14 febbraio 2023. Oggi al fianco della Federscherma c'era anche il Comune di Riccione.

L’appuntamento della Fis alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano è stato dedicato agli “Eventi giovanili della scherma: una grande opportunità di promozione turistica”. L’incontro dedicato al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione, che a maggio 2023 vedrà assegnare i titoli italiani delle categorie Under 14 in uno degli appuntamenti più sentiti dagli appassionati di scherma (quest’anno giunto alla 59^ edizione, nel sessantesimo anniversario dalla fondazione, cifra tonda rinviata al 2024 a causa dell’annullamento imposto dal Covid nel 2020).

Presenti a Milano Paolo Azzi, presidente Federazione Italiana Scherma, Massimo Castiglia, responsabile sponsorizzazioni di Ferrero Spa e l’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola.

Intervento di Simone Imola, assessore allo sport del Comune di Riccione: "Riccione è dal 2010 la casa della grande “festa” della Scherma italiana giovanile. Siamo quindi onorati di ospitare ben due eventi che riguardano le nuove generazioni di sportivi. Crediamo molto in questo “matrimonio” con la federazione nazionale. Quest’anno abbiamo anche aperto una sezione dedicata a questo sport e Riccione diventerà per 10 giorni la capitale della scherma. Prima con l’atteso appuntamento del Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini giunto alla 59esima edizione, dal 10 al 16 maggio, poi a seguire dal 18 al 21 maggio il Campionato Nazionale Gold Cadetti. E siamo felici di mettere a disposizione di queste manifestazioni tutti i nostri contenitori: dal Play hall al pattinodromo fino al bocciodromo. Riccione vi aspetta davvero a braccia aperte. Anche le nostre strutture turistiche (alberghi, ristoranti, attività commerciali) sono sempre pronte ad accogliere eventi come il Gran Premio Nostini che con quasi 3500 atleti (fino ad arrivare a 12.000 presenze con le famiglie) è uno degli appuntamenti più importanti della primavera riccionese. Pensiamo che questi appuntamenti, organizzati da una delle Federazioni più medagliate d’Italia tra Mondiali e Olimpiadi, possano dare vita ad un binomio vincente: Riccione e lo Scherma".