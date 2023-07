Riccione capitale dei tuffi, allo Stadio del nuoto al via i Campionati italiani esordienti

Continua la lunga stagione delle competizioni allo Stadio del Nuoto di Riccione: dal 14 al 16 luglio Riccione ancora protagonista per la specialità tuffi, in occasione dei Campionati Italiani, finali nazionali delle categorie Esordienti C1, C2 e C3, che si disputeranno in un’unica manifestazione, nella sede prediletta dalla Federazione Italiana Nuoto per le gare estive. Sono già a Riccione 20 società da tutta Italia, per un totale di circa 500 presenze nei 3 giorni di gare.

Nell’occasione saranno premiati anche i migliori tre atleti d’Italia della classifica “overall” del Gran Premio Atleti Azzurri, ottenuta prendendo le migliori prestazioni per ciascuna specialità nelle tre prove già disputate (le due prove nazionali di Bolzano di marzo e di maggio e il Gran Premio Atleti Azzurri): si tratta di Giorgia Tasca (Bergamo Tuffi), Francesca Alloni (Canottieri Milano) e Chiara Semacchi (Trieste Tuffi) per le femmine, Marco Valenti (Fiamme Oro), Simone Cerasani (M.R. Sport) e Lorenzo Menis (Triestina Nuoto) per i maschi.

Nel 1993 la vasca scoperta vide la grande vittoria della giovane Tania Cagnotto, che inaugurò la prima venuta a Riccione della specialità tuffi. Allo Stadio del Nuoto si disputano da anni i campionati nazionali Master di tuffi, già sede dei mondiali, in una tradizione che continua oggi con gli ottimi risultati dei tuffatori ai Campionati Italiani conclusi il 9 luglio: incetta di medaglie individuali per gli atleti Master della Polisportiva Riccione e un ottimo sesto posto nella classifica a squadre.

La sezione tuffi di Polisportiva Riccione organizza dal 1993 corsi per ragazzi e agonisti, sia invernali che estivi. (Info t. 0541 644410). Lo Stadio del nuoto sarà regolarmente aperto al pubblico per tutte le attività agonistiche ed estive dal 14 al 16 luglio.